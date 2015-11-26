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Buckcherry

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20 фев 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

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29 янв 2019 : 		 BUCKCHERRY нашли барабанщика

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4 ноя 2018 : 		 Кавер-версия NINE INCH NAILS от BUCKCHERRY

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4 сен 2018 : 		 BUCKCHERRY вернули старого продюсера

29 июн 2018 : 		 BUCKCHERRY начнут запись осенью
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Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»



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Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в рамках недавнего разговора ответил на вопрос о том, когда, на его взгляд, массовые собрания будут вновь безопасны:

«Трудно даже прокомментировать это, потому что многие люди так раздражены. И это действительно тяжело. И я не хочу, чтобы меня осуждали. Мы живём в суперосуждающем обществе сейчас, со всеми этими социальными сетями и тому подобным.

Я за стадный иммунитет — я всегда был за это, с самого начала. Я считаю, что шведское общество на самом деле... Они справились с этим хорошо. Их цифры не больше, чем наши, и они просто продолжают жить.

Если бы это был другой тип болезни — если это была бы лихорадка Эбола или что-то в этом роде, то это совсем другая история, потому что смертность намного выше.

Я не говорю это... Потому что я знаю, что многие люди потеряли близких. И я глубоко сочувствую им. Но я просто думаю об иммунитете стада, однако следую протоколам безопасности — как и все надеваю маску, люди проходят тестирование на температуру, перед тем как идти на работу, и если она у них высокая, их отправляют домой.

Мы должны покончить с этим, или мы столкнёмся с куда более серьёзными проблемами, и всё будет намного хуже, чем последствия нынешний ситуации, всё это не будет иметь ничего общего с коронавирусом. Это серьёзный аргумент, который может вызвать дебаты, и люди захотят с ним поспорить, но я за стадный иммунитет».

BUCKCHERRY





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