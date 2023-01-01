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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
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Buckcherry

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16 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19
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Вокалист BUCKCHERRY: «Рок уже не торт»



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Josh Todd вновь заявил, что у современной рок-сцены пропали «опасность и перчинка»:

«Рок не несёт в себе опасности и перчинки. И когда я говорю "опасность", я не имею в виду использование нецензурной лексики или высказывания такого рода. Никто не выделяется из стаи.

В прежние времена каждая группа обладала своей индивидуальностью, и все они отличались друг от друга, несмотря на то, что были в одном музыкальном жанре. Я могу привести хороший пример — последним десятилетием, когда ещё оставались рок-звёзды, были 1990-е годы. Посмотрите, сколько было потрясающих фронтменов — и Лейн Стейли [ALICE IN CHAINS], Крис Корнелл [SOUNDGARDEN], Курт Кобейн [NIRVANA], Eddie Vedder [PEARL JAM], Zack De La Rocha [RAGE AGAINST THE MACHINE] — все они были представлены в отдельной лиге. И каждая из этих групп была не похожа на другую, так что когда вы их слышали, то сразу понимали, что это именно они. И я не знаю — с 2000 года на рок-радиостанциях уже не было ничего подобного.

Вы можете включить любое новое рок-радио, и всё звучит как — я говорю за себя, это только мое мнение — всё звучит как одна группа подряд в течение примерно 45 минут, и вы не знаете, кто это, и вы не знаете ничьих имен, и нет никаких гитарных виртуозов, нет запоминающихся фронтменов. И тексты — я даже не знаю — они, на мой взгляд, как будто бы относятся к категории "0+". Я не чувствую, что кто-то искренне общается со своей аудиторией. Не знаю. Может быть, так и есть. Я полагаю, что последней группой, которой удавалось достучаться до людей, была RAGE AGAINST THE MACHINE. Они мне очень нравились. Я бы хотел, чтобы они выпустили ещё много пластинок, но они этого не делают...»




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