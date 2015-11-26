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Buckcherry

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21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

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21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

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26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

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28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY

29 авг 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 июн 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 май 2019 : 		 Обучающее видео от BUCKCHERRY

7 апр 2019 : 		 Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, заявив, что хип-хоп-сцена «увлекательная»

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14 фев 2019 : 		 Лирик-видео от BUCKCHERRY

8 фев 2019 : 		 Новая песня BUCKCHERRY

29 янв 2019 : 		 BUCKCHERRY нашли барабанщика

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11 янв 2019 : 		 Новая песня BUCKCHERRY
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Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»



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В рамках беседы с "The Crash Report" podcast вокалист BUCKCHERRY Josh Todd рассказал о том, тяжело ли группе было существовать после ухода Keith'a Nelson'a:

«Мы уже пережили несколько уходов участников группы. Так что в тот момент мы реально оказались на высоте — наши сенсоры были на высоте. Все мы — не только Keith. У всех нас сейчас постоянно работают радары, потому что мы имели дело с несколькими уходами в этом составе. И мы были в туре. А когда вы в дороге, вы находитесь в тесном контакте с людьми, поэтому вы просто знаете, когда что-то должно произойти.

Мне кажется, что [уход] готовился три года. И я уверен, что для него это было трудное решение. Но всё происходит не просто так, и люди должны делать то, что они должны делать для себя, чтобы обрести счастье. И я думаю что в конечном итоге так и произошло. Но вы должны спросить его, каковы причины, почему он хотел сделать то, что должен был сделать.

При этом я знаю Stevie [Dacanay, он же Stevie D.] с 19 лет, задолго до того, как познакомился с Keith'ом. Stevie никогда не был в том положении, чтобы участвовать в сочинении песен, поэтому то, что он взял на себя эту роль, было просто здорово и для него, и для меня, так как помимо этого факта у нас с ним очень хорошие дружеские отношения. И мы сначала записали альбом JOSH TODD & THE CONFLICT ["Year Of The Tiger" 2017 года], а потом уже сделали альбом BUCKCHERRY, и это было очень увлекательно. Мы вернулись к тяжести истоков, и нам было очень приятно делать эту запись, да и пластинка получилась хорошей. Так что к тому времени, когда мы добрались до сессий по созданию материала для "Warpaint", мы были в состоянии, которое я люблю называть "полной грудью", и на тот момент это был настоящий "труд любви". Так что переход получился, честно сказать, весьма плавный».

BUCKCHERRY





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