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*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 16
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
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Buckcherry

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4 июн 2022 : 		 BUCKCHERRY готовы к записи

16 фев 2022 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

9 фев 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Первая татуха была ужасной!»

19 янв 2022 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о трезвости

12 ноя 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — об Axl'e Rose

26 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о том, как впервые услышал METALLICA

10 окт 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о концертах в настоящий момент

8 окт 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

15 сен 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о вакцинации

29 июл 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

16 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19

11 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

29 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока

18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

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26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист
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BUCKCHERRY готовы к записи



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Josh Todd в рамках недавней беседы рассказал о том, как идут дела с новым материалом BUCKCHERRY:

«Мы всё ещё гастролируем. Мы гастролируем с 1 июня прошлого года. Обычно мы даём около 200 концертов в течение одного альбома. Так что мы собираемся закончить этот тур, он продлится до сентября. И мы уже пишем материал для новой пластинки, так что у нас уже почти готова полная версия материала. Поэтому, как только мы закончим выступления, то приступим к записи, а затем возьмём несколько месяцев перерыва и выпустим десятую пластинку».




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