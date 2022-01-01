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BUCKCHERRY готовы к записи



Josh Todd в рамках недавней беседы рассказал о том, как идут дела с новым материалом BUCKCHERRY:



«Мы всё ещё гастролируем. Мы гастролируем с 1 июня прошлого года. Обычно мы даём около 200 концертов в течение одного альбома. Так что мы собираемся закончить этот тур, он продлится до сентября. И мы уже пишем материал для новой пластинки, так что у нас уже почти готова полная версия материала. Поэтому, как только мы закончим выступления, то приступим к записи, а затем возьмём несколько месяцев перерыва и выпустим десятую пластинку».







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