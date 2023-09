сегодня



Новое видео BUCKCHERRY



"Let's Get Wild", новое видео группы BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Vol. 10", выход которого состоялся второго июня.



Трек-лист:



01. This and That

02. Good Time

03. Keep on Fighting

04. Turn It On

05. Feels Like Love

06. One and Only

07. Shine Your Light

08. Let's Get Wild

09. With You

10. Pain

11. Summer Of 69 (Bryan Adams cover)







+0 -0



просмотров: 94