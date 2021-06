29 июн 2021



Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока



В рамках беседы с "The Rock Show With Johnnie Walker" вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в разделе "Rock God" сделал свой выбор:



«Я услышал THE CULT в школе, когда вышел альбом "Electric". И я решил, что это просто замечательно. Я считал, что каждая песня достойна внимания. И я считаю, что у Ian'a прекрасный и уникальный голос, со своей текстурой. И когда я увидел видео и побывал на живых выступлениях, то подумал, что он идеальный рок-н-ролл-фронтмен. И в этом весь Ian — он развязный, и при этом полон энергии. Он мог поразить вас на сцене, находясь там всего минуту. Я видел его несколько раз и ценю каждую минуту. И думаю, что именно он вдохновил меня на бесстрашие и на то, чтобы быть всегда с самим собой честным».







