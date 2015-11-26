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Buckcherry

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|||| 29 июн 2021

Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока



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В рамках беседы с "The Rock Show With Johnnie Walker" вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в разделе "Rock God" сделал свой выбор:

«Я услышал THE CULT в школе, когда вышел альбом "Electric". И я решил, что это просто замечательно. Я считал, что каждая песня достойна внимания. И я считаю, что у Ian'a прекрасный и уникальный голос, со своей текстурой. И когда я увидел видео и побывал на живых выступлениях, то подумал, что он идеальный рок-н-ролл-фронтмен. И в этом весь Ian — он развязный, и при этом полон энергии. Он мог поразить вас на сцене, находясь там всего минуту. Я видел его несколько раз и ценю каждую минуту. И думаю, что именно он вдохновил меня на бесстрашие и на то, чтобы быть всегда с самим собой честным».

BUCKCHERRY



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


29 июн 2021, 20:58		Хороший выбор, чё уж там. Тоже люблю The Cult.
Да и Buckcherry тоже норм. Дебютник у них высший вообще. Ну, и "15" тоже, конечно.


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