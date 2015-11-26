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BUCKCHERRY записали альбом за десять дней



В рамках недавнего интервью с Laughingmonkeymusic гитарист BUCKCHERRY Stevie Dacanay рассказал о работе над новой пластинкой "Breaking Down The Barricade":



«Мы работали над ней с Marti Frederiksen'ом, шестым участником AEROSMITH. Так что ощущения были отличными. Мы всё сделали буквально в одно мгновение. Мы с Josh'ем сели за сочинение, как только начался карантин, так что к сентябрю мы были готовы сделать ещё одну пластинку. Но мы приехали в Нэшвилл, написали с Marti ещё охапку песен и были готовы к октябрю. В итоге мы оказались настолько готовы, что меньше чем за десять дней всё записали».



По его словам, у группы было более 25 треков, но в итоге записаны были только десять:



«Мы думали о двойной пластинке, но сейчас мало кто выпускает вообще альбомы — большинство делает только синглы и видео. Так что мы решили сократить количество до десяти. Для Японии будет два бонуса».



Относительно даты релиза нового материала он сказал, что всё будет выпускать к тому моменту, когда появится возможность поехать в тур.













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