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Почему BUCKCHERRY записали кавер-версию песни BRYAN'a ADAMS'a?



В рамках недавней беседы вокалист BUCKCHERRY ответил на вопрос, почему группа записала кавер-версию хита BRYAN'a ADAMS'a "Summer Of 69":



«Эту песню мы время от времени исполняем вживую, обычно когда очень устали и хотим просто сыграть кавер-версию; вообще мы нечасто их исполняем. И однажды наш менеджер услышал её и сказал: "Вау! Ребята, вы отлично её исполняете. Мы должны записать эту песню. Это так круто".



Мы большие поклонники Bryan'a Adams'a. Я полагаю, что у каждой группы, когда вы занимаетесь сочинением, есть треки, которые вы хотели бы написать сами, но которые не являются вашими, и вот эта одна из таких. Я люблю эту песню с 1980-х годов. Она из тех, про которую я всегда думаю: "Бл$$ь! Но почему это был не я?! Она идеальна". Поэтому мы её и решили сделать. Мы немного ускорили её, наложили на неё мой голос, и вдруг она зазвучала как настоящая хорошая песня BUCKCHERRY.



Я думаю, если бы какой-то песней можно было передать все ощущения лета от начала до его конца и всё, что ты чувствуешь летом, то это именно ТА САМАЯ песня. Она описывает лето и юность, и любовь, и вдохновение, и эмоции от пребывание в группе, и всё остальное. Я к тому, что она просто классная. И ко всему прочему она так здорово написана, что можно её замедлить, но она будет великолепна, вы можете ускорить её, и она также останется великолепной, вы можете оставить её такой, какая она есть, и она всё равно великолепна. Это просто одна из тех самых песен.



Так что я очень доволен, что у нас получилась. И она как будто сама по себе. И всем она понравилась — нашему лейблу и нашей команде — так что мы включили её в конце альбома. Это должен был быть просто бонус-трек, но бонус-треков больше не бывает».







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