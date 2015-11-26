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Вокалист BUCKCHERRY : «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»



В рамках недавнего разговора с Heavy New York вокалист BUCKCHERRY Josh Todd коснулся темы долголетия команды:



«Когда мы появились, мы были настоящей белой вороной рок-музыки. Мы появились в 99-м, и тогда там был рэп-рок и такой шугейз-рок, все эти группы типа WEEZER. И мы просто ни с кем не сочетались. И мы до сих пор не вписываемся ни в один вид мейнстримного рока вот уже 22 года подряд. Это очень странно. А ведь у нас была отличная карьера. Так что я не знаю, в чём тут дело. Я думаю, что BUCKCHERRY просто уникальны — это уникальная рок-группа. Мы не ломаем форму или что-то в этом роде, мы просто откровенная рок-группа, но когда вы слышите BUCKCHERRY, вы знаете, что это именно BUCKCHERRY.



Когда BUCKCHERRY только образовались, мы знали, что хотим делать то, что делает нас счастливыми, а что будет потом, то будет. И мы заключили контракт на запись, у нас началась карьера, и я горжусь этим. Но в конце концов всё сводится к хитовым песням. У нас были хитовые темы на первом альбоме, а потом "15" был очень тепло принят, это был очень успешный диск. И у нас были хитовые песни на каждом альбоме. Вот как можно оставаться в игре на протяжении долгого времени».







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