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Buckcherry

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18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

10 апр 2020 : 		 Акустика от BUCKCHERRY

28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY

29 авг 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 июн 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 май 2019 : 		 Обучающее видео от BUCKCHERRY

7 апр 2019 : 		 Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, заявив, что хип-хоп-сцена «увлекательная»

20 фев 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

14 фев 2019 : 		 Лирик-видео от BUCKCHERRY
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Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»



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В рамках недавнего разговора с Heavy New York вокалист BUCKCHERRY Josh Todd коснулся темы долголетия команды:

«Когда мы появились, мы были настоящей белой вороной рок-музыки. Мы появились в 99-м, и тогда там был рэп-рок и такой шугейз-рок, все эти группы типа WEEZER. И мы просто ни с кем не сочетались. И мы до сих пор не вписываемся ни в один вид мейнстримного рока вот уже 22 года подряд. Это очень странно. А ведь у нас была отличная карьера. Так что я не знаю, в чём тут дело. Я думаю, что BUCKCHERRY просто уникальны — это уникальная рок-группа. Мы не ломаем форму или что-то в этом роде, мы просто откровенная рок-группа, но когда вы слышите BUCKCHERRY, вы знаете, что это именно BUCKCHERRY.

Когда BUCKCHERRY только образовались, мы знали, что хотим делать то, что делает нас счастливыми, а что будет потом, то будет. И мы заключили контракт на запись, у нас началась карьера, и я горжусь этим. Но в конце концов всё сводится к хитовым песням. У нас были хитовые темы на первом альбоме, а потом "15" был очень тепло принят, это был очень успешный диск. И у нас были хитовые песни на каждом альбоме. Вот как можно оставаться в игре на протяжении долгого времени».

BUCKCHERRY





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