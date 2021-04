сегодня



Новое видео BUCKCHERRY



"So Hott", новое видео группы BUCKCHERRY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hellbound", выходящего 25 июня на Round Hill Records.



Трек-лист:



01. 54321



02. So Hott



03. Hellbound



04. Gun



05. No More Lies



06. Here I Come



07. Junk



08. Wasting No More Time



09. The Way



10. Barricade













+0 -0



просмотров: 23