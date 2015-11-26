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Вокалист BUCKCHERRY : «Первая татуха была ужасной!»



Josh Todd в рамках недавнего интервью рассказал о первой татуировке:



«Это было очень неудачное решение. Она здесь [показывает на левое запястье], но я её замаскировал. Я был очень пьян, был в тату-салоне и выбрал её со стены. Это была Бетти Буп. Это была просто глупая, весёлая татуировка. Я был с друзьями и сделал её, и это был не лучший выбор. Я проснулся утром и сказал: "Б$$$ь, чувак". И я скрыл её, когда серьёзно занялся тату. На этом всё и закончилось. Но я уверен, что у каждого, кто делает татуировки, есть подобная история».







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