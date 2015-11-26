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BUCKCHERRY отменили концерты из-за COVID-19



BUCKCHERRY отменили выступления, запланированные в ближайшее время после того, как два участника группа сдали положительные тексты на COVID-19.



«Поклонникам: Мы только что узнали, что у двух участников нашей группы обнаружен COVID-19. Из соображений осторожности и безопасности всех участников мы отменяем все концерты до 30 июля в Колумбусе, чтобы дать им возможность восстановиться и пройти карантин.



Хотя мы знаем, что это разочаровывает, пожалуйста, знайте, что безопасность наших поклонников имеет для нас первостепенное значение, и мы приложим все усилия, чтобы перенести 9 концертов до этой даты.



Мы приносим свои глубочайшие извинения за причиненные неудобства. Пожалуйста, сохраняйте свои билеты и ждите дополнительной информации».

























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