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JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY !»



JOSH TODD в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, как он и его коллеги по BUCKCHERRY справлялись с пандемией:



«Нам действительно нужно было сосредоточиться на чём-то созидательном, чтобы отвлечься от этих мыслей. Потому что, как вы знаете, когда живёшь в Соединенных Штатах, здесь было нечто большее, чем просто пандемия. Это был хаос. Это были выборы, COVID, расизм, беспорядки — список можно продолжать и продолжать. Насилие с применением огнестрельного оружия и всё в таком духе.



Должен сказать, что когда наступают тяжёлые времена, наша группа пишет свои лучшие альбомы. "Hellbound", наш новый альбом, который выйдет 25 июня, должен стать лучшим альбомом BC, и я говорю это не только потому, что мы собираемся его выпустить. Он на самом деле потрясающий. Мы очень много над ним работали. Мы просто направили всю накопившуюся энергию на сочинение песен. Да, мы написали много композиций. Мы создали почти 30 вещей для 10-песенной пластинки. Так что это просто демонстрирует, насколько тщательно мы работали, и работа окупилась».



Что касается того, что будет с оставшимися 20 или около того песнями, которые не попали в альбом в этот раз, Todd объяснил:



«Я думаю, что некоторые из них достаточно хороши для записи — может быть, две или три. Иногда песни так и не доходят до того момента, когда они становятся достаточно хорошими, чтобы попасть на пластинку. Вот почему нужно писать их много. Мы не хотим выпускать только филлер. Это очень важно для нас. Вот почему мы пишем много песен».



По поводу того, как он и его коллеги по группе решают, какие песни включить в альбом, Josh сказал следующее:



«Вы знаете: Вы как бы внутри это ощущаете. Сливки поднимаются на поверхность. Мы создаём небольшой плейлист — у нас есть защищённые паролем плейлисты, пока мы пишем демо-записи, и они доступны только для группы, нашего менеджера и нашего продюсера. А потом мы просто продолжаем сочинять и добавлять песни, сочинять и добавлять. И прежде чем вы осознаете это, когда всё движется к завершению и мы понимаем, что исчерпали процесс создания материала, обычно всегда есть восемь тем, которые не вызывают сомнений, ну или семь, ну а после этого вам нужно как-то найти ещё три/четыре и доработать их. Вот так мы и работаем. Мы всегда знаем, когда у нас получается.



На альбомах BUCKCHERRY хочется иметь много динамики — не хочется включать только рок-песни; не хочется включать только песни в супербыстром темпе; не хочется включать только баллады; не хочется включать только среднетемповые темы. Поэтому, когда вы пишете песни, иногда у вас есть штук пять среднетемповых, и вы берёте для записи всего одну или две. Есть сколько-то медленных тем, но ты хочешь, чтобы на пластинку попала только одна. И есть масса рок-материала. Как я уже сказал раньше, есть хорошие песни, а есть посредственные; может быть, у них хороший припев, но остальная часть песни не очень. И всё в таком духе. Иногда ты возвращаешься назад и переписываешь материал.



На этой пластинке мы просто были в своей зоне. Мы написали много песен в соавторстве с Marti Frederkisen'ом — парнем, который продюсировал альбом. Мы писали с ним песни в прошлом. Он по-настоящему талантливый парень. И пять из этих песен вошли в альбом. Так что это лишний раз подтверждает, насколько это было хорошо. Мы сочиняли с ним в течение недели. Мы написали шесть песен за пять дней, и пять из них вошли в альбом. А потом мы взяли пять из оставшихся 22, которые [гитарист] Stevie [Dacanay, он же Stevie D.] и я написали до того, как оказались в комнате с Marti. И вот получилась пластинка "Hellbound". И это потрясающе!»







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