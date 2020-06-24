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BUCKCHERRY пишут новые песни



Вокалист BUCKCHERRY Josh Todd в интервью Myglobalmind рассказал о том, что использовал коронапаузу для создания новых песен:



«Прямо сейчас мы сочиняем песни для нового альбома из-за всей этой COVID-фигни. Всё это привело нас в совсем иное состояние. У нас было много разных планов на этот год, и определённо на такое, что случилось не было (смеётся). Так что сейчас мы в созидательном процессе и просто жжОм. У нас полно новых отличных тем, мы планируем всё выпустить в следующем году весной».



На вопрос о том, есть ли у команды планы на какие-нибудь Zoom-видео и прочее, Josh ответил:



«Я видел их, и они меня просто бесят. Это точно не для меня. Если это то, что будет дальше, то очень печально. Мы турим столько, сколько можем, поэтому будем ждать, когда всё возобновится. У нас намечено шоу на четвёртое июля в Айове, байкер-фестивале на открытом воздухе, билеты продаются очень неплохо. У нас есть перенесённые даты, которые стартуют в августе, и пока все в силе, насколько я знаю, но, естественно, всё может поменяться».



Josh также пожелал удачи всем, кто продаёт билеты на онлайн-концерты, и сказал, что не видит в этом ничего плохого.







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