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Вокалист BUCKCHERRY — о трезвости



Josh Todd в рамках беседы с RockSverige рассказал о том, как умудряется вот уже 27 лет не пить:



«Оставаться трезвым, не пить и не употреблять наркотики — это не самое сложное. Самое сложное — это управлять своим разумом, потому что именно разум является проблемой. Разум алкоголика и наркомана — вот в чём проблема. Питье и употребление — это лишь симптом проблемы. Единственное решение — духовное, и я не хочу показаться занудой, но это правда. Речь идёт о том, чтобы быть духовным в жизни, а как это сделать? Для меня это ежегодная инвентаризация, когда я извлекаю всё из своей головы, записываю и рассказываю кому-то другому о том, что со мной происходит. Я каждый день занимаюсь медитацией, работаю с другими людьми, хожу на собрания и тому подобное.



Наркотики и алкоголь повсюду. Если вы успешный бизнесмен, то этого очень много. Наркотики и алкоголь есть везде, не только среди музыкантов.



У меня есть ребята из команды, которые курят много травы, и я готов забить косяк для тебя. Меня это не беспокоит. Я не люблю находиться рядом с ними в течение длительного времени. Я не хочу быть рядом с кем-то, кто в хлам, потому что если я не в хлам, то мне не весело. Мне нравится доводить людей до полного угара, а потом уходить [смеётся] и позволять им угорать.



Я не проповедую свою трезвость. Если тебе помогает надраться, благослови тебя Бог. Мне это через некоторое время перестало помогать. Мне было очень хреново с 13 до 23 лет. Вы бы меня не узнали. Я был ужасным наркоманом и алкоголиком, и для меня это больше не работало. Я справился с этим на отлично».



На вопрос, удалось ли ему бросить пить самостоятельно или кто-то другой привёл его в реабилитационный центр, чтобы помочь ему прекратить употребление алкоголя, Josh ответил следующее:



«В моей жизни произошло сразу несколько событий, которые помогли мне протрезветь. Родилась моя первая дочь, ей недавно исполнилось 27 лет. В то время я был разорившимся музыкантом. Я был в ужасе и не знал, каково быть отцом. У меня не было отца с 10 лет. Я ничего не знал об этом. Я пытался достичь своей мечты, но ничего не получалось, и у меня были большие проблемы с алкоголем и наркотиками. Я просто интуитивно подумал: "Чувак, я на перепутье, и что-то должно измениться. Я не знаю, что делать". Я просто произнёс это вслух и думал об этом каждый день.



Меня арестовали за вождение в нетрезвом виде в округе Ориндж, и мне назначили все эти собрания АА в рамках программы по вождению в нетрезвом виде. Я начал ходить на собрания, и в какой-то момент встал какой-то парень, не похожий на меня. Он был просто парнем из "девяти пятёрок", в рубашке и галстуке, и я не знал, что люди могут жить трезвыми. По сути он рассказал мою историю. Он рассказал о том, как он пил и принимал наркотики, и я почувствовал: "Боже мой, это же я". Это придало мне смелости просто поднять руку и сказать: "Новичок". И тогда всё изменилось. Я знал, что это была последняя остановка в этом блоке. Я двигался к тюрьме, лечебным учреждениям или смерти. В 23 года у меня уже было алкогольное отравление, и в какой-то момент мои руки были парализованы на целый час, а я не знал, что это было алкогольное отравление. Я принимал метамфетамин в кристаллах и пил три дня подряд, получил алкогольное отравление, и это напугало меня до смерти. У меня было много таких моментов прояснения, когда я пил и употреблял, но я не мог остановиться. Так я протрезвел и больше никогда не возвращался назад. Я знал, что пока я ставлю трезвость на первое место в своём списке, всё остальное будет работать в моей жизни. И посмотрите на меня — всё получилось!»







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