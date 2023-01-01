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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Buckcherry

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Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива



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Josh Todd в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как BUCKCHERRY удаётся раз за разом выпускать сильные пластинки и активно выступать, несмотря на заметные перемены в составе:

«Мы избавляемся от участников группы, потому что у них что-то не получается. Это становится вредным для группы. И нужно быть очень осторожным, потому что так можно отравить всю команду. И со временем мы поняли, что когда мы что-то меняем, всё становится лучше; вы можете почувствовать сдвиг в энергии в коллективе. Так что теперь мы просто не допускаем подобного. Если вы хотите быть в рабочем рок-н-ролльном коллективе, то это место для вас. А если нет, то это нормально. Так мы и работаем.

Сейчас у нас очень хорошие отношения со всеми участниками ансамбля. Stevie [Dacanay, гитара] в группе с 2004 года. Kelly [LeMieux, бас] в группе уже более семи лет; Francis [Ruiz, барабаны] — уже более четырёх лет. Billy Rowe [гитара] уже более двух лет с нами. Так что всё идёт хорошо!»




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