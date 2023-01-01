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Вокалист BUCKCHERRY о переменах в составе коллектива



Josh Todd в рамках недавней беседы ответил на вопрос, как BUCKCHERRY удаётся раз за разом выпускать сильные пластинки и активно выступать, несмотря на заметные перемены в составе:



«Мы избавляемся от участников группы, потому что у них что-то не получается. Это становится вредным для группы. И нужно быть очень осторожным, потому что так можно отравить всю команду. И со временем мы поняли, что когда мы что-то меняем, всё становится лучше; вы можете почувствовать сдвиг в энергии в коллективе. Так что теперь мы просто не допускаем подобного. Если вы хотите быть в рабочем рок-н-ролльном коллективе, то это место для вас. А если нет, то это нормально. Так мы и работаем.



Сейчас у нас очень хорошие отношения со всеми участниками ансамбля. Stevie [Dacanay, гитара] в группе с 2004 года. Kelly [LeMieux, бас] в группе уже более семи лет; Francis [Ruiz, барабаны] — уже более четырёх лет. Billy Rowe [гитара] уже более двух лет с нами. Так что всё идёт хорошо!»







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