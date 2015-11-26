BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

BUCKCHERRY объединили усилия с ювелирной компанией Strüng, предлагающей украшения из гитарных струн, которые собирают деньги на музыкальное образование.
Единственные в своём роде ожерелья и браслеты, выпущенные ограниченным тиражом, сделаны из гитарных струн, подаренных BUCKCHERRY. Каждое уникальное изделие изготавливается вручную в США. При покупке вы получите официальную карточку с автографом, подтверждающую подлинность струны группы, и фанаты могут даже выбрать, струны каких участников группы они хотят получить.
«Для нас большая честь работать с единственной и неповторимой группой BUCKCHERRY, — говорит владелица Strüng Дженни Манн. — Они — отличная группа музыкантов, и у них есть преданные фанаты, что делает работу над этим проектом такой захватывающей».
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