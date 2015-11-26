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Buckcherry

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11 июл 2021 : 		 BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами

9 июл 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY работал в клинике

29 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY выбрал своего бога рока

18 июн 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «За 22 года мы так и не вписались в мейнстрим»

4 июн 2021 : 		 Альбом BUCKCHERRY стал дважды платиновым

3 июн 2021 : 		 JOSH TODD: «Мы выпустим лучшую пластинку BUCKCHERRY!»

27 май 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

23 май 2021 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Гитарист уходил три года»

21 апр 2021 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

2 мар 2021 : 		 BUCKCHERRY записали альбом за десять дней

30 дек 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY — о новом альбоме: «Он классный!»

21 окт 2020 : 		 BUCKCHERRY начнут запись в конце месяца

20 окт 2020 : 		 Вокалист BUCKCHERRY: «Я за стадный иммунитет»

3 сен 2020 : 		 BUCKCHERRY взяли гитариста JETBOY

26 авг 2020 : 		 Из BUCKCHERRY ушел гитарист

28 июн 2020 : 		 BUCKCHERRY пишут новые песни

12 июн 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

10 апр 2020 : 		 Акустика от BUCKCHERRY

28 фев 2020 : 		 Акустический ЕР от BUCKCHERRY

17 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL: Видео

11 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

6 янв 2020 : 		 BUCKCHERRY сделали ремикс с рэпером WIFISFUNERAL

18 дек 2019 : 		 KEITH NELSON не жалеет об уходе из BUCKCHERRY

29 авг 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

4 июн 2019 : 		 Новое видео BUCKCHERRY

13 май 2019 : 		 Обучающее видео от BUCKCHERRY
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|||| сегодня

BUCKCHERRY сотрудничают с ювелирами



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BUCKCHERRY объединили усилия с ювелирной компанией Strüng, предлагающей украшения из гитарных струн, которые собирают деньги на музыкальное образование.

Единственные в своём роде ожерелья и браслеты, выпущенные ограниченным тиражом, сделаны из гитарных струн, подаренных BUCKCHERRY. Каждое уникальное изделие изготавливается вручную в США. При покупке вы получите официальную карточку с автографом, подтверждающую подлинность струны группы, и фанаты могут даже выбрать, струны каких участников группы они хотят получить.

«Для нас большая честь работать с единственной и неповторимой группой BUCKCHERRY, — говорит владелица Strüng Дженни Манн. — Они — отличная группа музыкантов, и у них есть преданные фанаты, что делает работу над этим проектом такой захватывающей».

BUCKCHERRY Teams Up With Guitar String Jewelry Company To Raise Money For Charity





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