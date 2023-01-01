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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
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|||| 8 июн 2023

Вокалист BUCKCHERRY — о том, почему группа выпускает что-то новое



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В интервью The Rock Experience With Mike Brunn вокалист BUCKCHERRY Josh Todd ответил на вопрос, почему группа, столь долго находящаяся на сцене, продолжает с завидным постоянством выпускать новые релизы, в то время как коллеги по цеху подобным похвастаться могут лишь изредка:

«Я полагаю, что те группы, которые живут прошлым, не делают записей, потому что они не любят друг друга.

Я же хочу выпускать пластинки. Я должен продолжать расти как музыкант и автор песен. И я собираюсь выпускать пластинки до тех пор, пока я этим занимаюсь. Я не могу себе представить, что буду просто так сидеть на попе ровно и выступать с подборкой старых песен. Подобное меня никак не стимулирует; не для этого я всё это затеял.

Когда я мечтал о такой карьере, я хотел создать каталог музыки, быть в одной группе всю свою карьеру и по-настоящему заявить о себе. И у меня появилась возможность сделать это. И у нас всё ещё есть эта возможность, так что мы будем продолжать грызть гранит и выпускать что-то новое. Именно так мы и работаем!»




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