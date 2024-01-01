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*SLAYER вернулись! 78
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 32
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 24
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Soulfly

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|||| 28 фев 2024

Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года



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В новом интервью для Ghost Cult 'Keefy Макс Кавалера, который сейчас гастролирует со своим проектом GO AHEAD AND DIE, рассказал о своих планах относительно нового альбома SOULFLY:

«Я начинаю формировать идеи для SOULFLY. Это что-то новое в плане риффов. Мне трудно сочинять в дороге, поэтому я нечасто этим занимаюсь. Мне нравится быть дома и заниматься сочинительством. А потом я полностью погружаюсь в этот процесс. Так что сейчас, во время тура, всё внимание уделяется GO AHEAD AND DIE. [Смеётся]. Сейчас это GO AHEAD AND DIE... Но, да, в конце концов в какой-то момент я начну работать над новым альбомом SOULFLY. Возможно, он выйдет не раньше следующего года, если я буду реалистом... Но у SOULFLY дела идут неплохо. Мы выступим на фестивале [Welcome To] Rockville, и ещё один фестиваль будет в Огайо.

Мы выступми на корабле LAMB OF GOD, на Headbangers Boat. Всё это должно быть очень интересно. А ещё у нас будет несколько фестивалей в Европе. Но я занимаюсь одним делом за раз. Так что сейчас в приоритете GO AHEAD AND DIE».




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