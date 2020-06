сегодня



Профессиональное видео полного выступления SOULFLY



Профессиональное видео полного выступления SOULFLY, которое состоялось в рамках Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Cannibal Holocaust"

"Refuse/Resist" (Sepultura cover)

"Bloodshed"

"Prophecy"

"Back To The Primitive"

"Seek 'N' Strike"

"Tribe"

"Rise Of The Fallen"

"Revengeance"

"Roots Bloody Roots" (Sepultura cover)

"Jumpdafuckup" / "Eye For An Eye"







