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Soulfly

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25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

10 авг 2018 : 		 Новая песня SOULFLY

8 июл 2018 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

30 май 2018 : 		 Профессиональное концертное видео SOULFLY

10 мар 2018 : 		 SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB

10 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза SOULFLY

7 дек 2017 : 		 SOULFLY начнут запись в январе

14 ноя 2017 : 		 Лидер SOULFLY о новом альбоме

9 ноя 2017 : 		 MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY
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Профессиональное видео полного выступления SOULFLY



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Профессиональное видео полного выступления SOULFLY, которое состоялось в рамках Hellfest 2014, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Cannibal Holocaust"
"Refuse/Resist" (Sepultura cover)
"Bloodshed"
"Prophecy"
"Back To The Primitive"
"Seek 'N' Strike"
"Tribe"
"Rise Of The Fallen"
"Revengeance"
"Roots Bloody Roots" (Sepultura cover)
"Jumpdafuckup" / "Eye For An Eye"

SOULFLY Live At Hellfest 2014; Video Of Full Set Streaming



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