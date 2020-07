сегодня



Первые ролики от вокалиста SOULFLY



Как уже анонсировалось ранее, бывший вокалист SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY Max Cavalera запустил серию роликов "Max Trax", в котором два раза в неделю будет рассказывать о том, что послужило вдохновением для создания большинства композиций за всю его 40-летнюю музыкальную карьеру. Первые два выпуска, посвященные трекам SOULFLY "Eye For An Eye" и NAILBOMB "Wasting Away". доступны ниже.







