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Soulfly

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2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

10 авг 2018 : 		 Новая песня SOULFLY

8 июл 2018 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

30 май 2018 : 		 Профессиональное концертное видео SOULFLY

10 мар 2018 : 		 SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB

10 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза SOULFLY

7 дек 2017 : 		 SOULFLY начнут запись в январе
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Первые ролики от вокалиста SOULFLY



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Как уже анонсировалось ранее, бывший вокалист SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY Max Cavalera запустил серию роликов "Max Trax", в котором два раза в неделю будет рассказывать о том, что послужило вдохновением для создания большинства композиций за всю его 40-летнюю музыкальную карьеру. Первые два выпуска, посвященные трекам SOULFLY "Eye For An Eye" и NAILBOMB "Wasting Away". доступны ниже.

MAX CAVALERA Discusses



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Thrashcrow


2 июл 2020, 12:26		"Первые два выпуска, посвященные трекам SOULFLY "Eye For An Eye" и NAILBOMB "Wasting Away". доступны ниже."

Где выпуски блеать????


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