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Барабанщик SOULFLY : «Rizzo просто льет на нас грязь»



Zyon Cavalera также отреагировал на слова бывшего гитариста SOULFLY Marco Rizzo:



«Для тех, кто не понимает, как устроен музыкальный бизнес. Во время пандемии независимые подрядчики [большинство музыкантов] могли получать гранты и тому подобное через правительство. Гитарист моей группы по какой-то причине не оформил эти документы и теперь пытается облить грязью мою семью и выставить себя жертвой. Многие люди на это купились.



Теперь, когда пыль улеглась, если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите мне LOL.



Чувак разозлился, потому что не заполнил документы, и обвинил в этом нас. А мы выплатили ему большую сумму денег в феврале 2021 года, чтобы он записал новый альбом. Так как же мы не помогли ему пережить пандемию?»















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