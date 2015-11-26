Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»
Zyon Cavalera также отреагировал на слова бывшего гитариста SOULFLY Marco Rizzo:
«Для тех, кто не понимает, как устроен музыкальный бизнес. Во время пандемии независимые подрядчики [большинство музыкантов] могли получать гранты и тому подобное через правительство. Гитарист моей группы по какой-то причине не оформил эти документы и теперь пытается облить грязью мою семью и выставить себя жертвой. Многие люди на это купились.
Теперь, когда пыль улеглась, если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите мне LOL.
Чувак разозлился, потому что не заполнил документы, и обвинил в этом нас. А мы выплатили ему большую сумму денег в феврале 2021 года, чтобы он записал новый альбом. Так как же мы не помогли ему пережить пандемию?»
xRReth
Касательно всего высказывания одно большое ЧИВОБЛЯТЬ
1. "my band's guitar player", ага. может, "guitar player from band im playing in rn"? корону почуял? эт, видать тебе чайна на голову упала.
2. Схуяль наемный работник должен впрягаться с бумажками вместо своего работодателя? Или "independent contractor" = ИП Риццо, который платит налоги из своего кармана за потрясающую возможность играть в ООО Соулфлай? Допустим, Риццо проебался с доками на свою группу/проект, ок. Но это его личное дело, не касающееся Кавалер и вопроса в целом.
3. По последнему высказыванию, конечно, вопрос щекотливее, но... чайник Рассела - пруф или не было.
Блин, а мне уже даже интересно, что дальше кто скажет *popcorn mode ON*
nabastak_
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