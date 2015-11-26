Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 41
*Новая песня IRON MAIDEN 28
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Soulfly

*



20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»



*
zoom
*
* *
Zyon Cavalera также отреагировал на слова бывшего гитариста SOULFLY Marco Rizzo:

«Для тех, кто не понимает, как устроен музыкальный бизнес. Во время пандемии независимые подрядчики [большинство музыкантов] могли получать гранты и тому подобное через правительство. Гитарист моей группы по какой-то причине не оформил эти документы и теперь пытается облить грязью мою семью и выставить себя жертвой. Многие люди на это купились.

Теперь, когда пыль улеглась, если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, пишите мне LOL.

Чувак разозлился, потому что не заполнил документы, и обвинил в этом нас. А мы выплатили ему большую сумму денег в феврале 2021 года, чтобы он записал новый альбом. Так как же мы не помогли ему пережить пандемию?»

SOULFLY's ZYON CAVALERA: 'Salty' MARC RIZZO Is 'Trying To Drag My Family Name Through The Mud And Play The Victim'









Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

xRReth


20 авг 2021, 19:53		От перемены Кавалер местами исход не меняется

Касательно всего высказывания одно большое ЧИВОБЛЯТЬ
1. "my band's guitar player", ага. может, "guitar player from band im playing in rn"? корону почуял? эт, видать тебе чайна на голову упала.
2. Схуяль наемный работник должен впрягаться с бумажками вместо своего работодателя? Или "independent contractor" = ИП Риццо, который платит налоги из своего кармана за потрясающую возможность играть в ООО Соулфлай? Допустим, Риццо проебался с доками на свою группу/проект, ок. Но это его личное дело, не касающееся Кавалер и вопроса в целом.
3. По последнему высказыванию, конечно, вопрос щекотливее, но... чайник Рассела - пруф или не было.

Блин, а мне уже даже интересно, что дальше кто скажет *popcorn mode ON*


nabastak_


20 авг 2021, 20:50		Бездушные кавалеры.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 356

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом