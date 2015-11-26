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Soulfly

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23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY

20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике
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|||| 23 авг 2021

SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY



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SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY — видео доступно ниже.

SOULFLY Plays First Show With FEAR FACTORY Guitarist DINO CAZARES (Video)






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

gravitgroove


23 авг 2021, 21:16		Вспомнилось видео Rammstein "keine lust".

Artemon


23 авг 2021, 21:56		Музыку ведут колобки

father


23 авг 2021, 23:13		А Макс, как оказалось, не сильно-то стройнее Дино:)
Стоит признать, что Казарес технически стабильно крут.

nabastak_


23 авг 2021, 23:15		Блин, чот затупил на ночь глядя, подумал сперва, что это fearfactory с максом.
Типа, все испоганил, на соулфлай смахивает )

kircore


24 авг 2021, 00:25		Отлично. Скоро все забудут эту тряпку Риццо.


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