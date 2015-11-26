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Soulfly

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MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY



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MAX CAVALERA в недавнем интервью Overdrive подтвердил, что SOULFLY работают над новым альбомом:

«Я сейчас очень много сочиняю с Zyon'ом [сыном], мы работаем по три раза в неделю. И по дороге на репбазу я ставлю ему много материала, который они никогда раньше не слышал. К примеру, на днях в дороге я поставил ему C.O.C. "Technocracy" — хардкорный материал, который они сейчас больше не играют. Я сказал, чтобы Zyon уделил больше внимания и пересмотрел старый материал (смеётся).

То, что он со мной в одной команде, очень круто, ведь это даёт возможность репетировать совершенно разный материал и приносить что-то такое, что он не слышал ранее. Ещё круто то, что Zyon играет очень свободно. Не в техническом плане, а скорее душевно, если вы понимаете, что я имею в виду. Как старый ENTOMBED. Он слегка бесконтрольный, как животное — немного безумный и сырой.

Сейчас все стремятся создать идеально звучащий альбом, что мне совсем не по нраву. Мне нравятся ошибки и лёгкая толика безумия. Если вы послушаете ранние пластинки KREATOR, то ударные и риффы там звучат хаотично. Как будто они играют не слыша друг друга, но всё звучит чертовски убойно. Я хочу вернуться к этому старому естественному звучанию на новой пластинке SOULFLY».

На вопрос о том, когда стоит ждать новую пластинку, он ответил:

«Пока не могу сказать. Я не особу спешу с новым альбомом SOULFLY. Я просто хочу создать лучший материал, на который только способен. Я буду знать, когда придёт время. Я сказал бы, что SOULFLY окажутся в студии в следующем году, но будет ли это означать, что новый альбом выйдет в этом же году? Я не могу ответить на этот вопрос прямо сейчас».

MAX CAVALERA Wants To Make



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Svarg_1349


25 ноя 2020, 13:45		Соулфлай это всегда хорошо.

НELLECTOR


25 ноя 2020, 14:25		Дредды сбрей, тогда может вернёшься

Exceptional


25 ноя 2020, 15:07		НELLECTOR, так он их вроде уже это, не?

НELLECTOR


25 ноя 2020, 15:23		А на фото что?

Petrovich Sexyy


25 ноя 2020, 15:40		А фото старое


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