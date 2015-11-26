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Новый ролик от вокалиста SOULFLY



Как уже анонсировалось ранее, бывший вокалист SEPULTURA и нынешний фронтмен SOULFLY Max Cavalera запустил серию роликов "Max Trax", в которой два раза в неделю будет рассказывать о том, что послужило вдохновением для создания большинства композиций за всю его 40-летнюю музыкальную карьеру. Новые выпуски, посвящённые песням KILLER BE KILLED "Face Down", SEPULTURA "Inner Self" и CAVALERA CONSPIRACY "Sanctuary", доступны ниже.







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