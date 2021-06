сегодня



Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года



В рамках беседы с Kaaos TV лидер SOULFLY Max Cavalera сообщил, что нового альбома придётся ждать до 2022 года:



«Мы только работаем над ним. Мы всё ещё только начинаем. Он находится на ранних стадиях. Мы записали кое-что, и нам нужно записать еще немного. Но мы просто не торопимся. Я не думаю, что он выйдет в этом году, потому что у нас уже есть [дебютный альбом проекта] GO AHEAD DIE, который выходит в июне. Так что торопиться с выпуском чего-то нового не стоит. Мы просто собираемся и медленно будем делать всё понемногу. Так что, возможно, мы закончим его к следующему году.



Всё в порядке, потому что SOULFLY всегда где-то рядом. Мне очень нравится атмосфера, которая есть в SOULFLY; она совершенно уникальная в мире металла. Так что я не слишком беспокоюсь о SOULFLY. Для меня было на самом деле забавно выйти из неё, чтобы записать GO AHEAD AND DIE и [второй альбом KILLER BE KILLED], потому что я многому научился в этих проектах. И я думаю, что работа над этими проектами также положительно повлияла на альбомы SOULFLY».























