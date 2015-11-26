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Soulfly

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10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY
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Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года



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В рамках беседы с Kaaos TV лидер SOULFLY Max Cavalera сообщил, что нового альбома придётся ждать до 2022 года:

«Мы только работаем над ним. Мы всё ещё только начинаем. Он находится на ранних стадиях. Мы записали кое-что, и нам нужно записать еще немного. Но мы просто не торопимся. Я не думаю, что он выйдет в этом году, потому что у нас уже есть [дебютный альбом проекта] GO AHEAD DIE, который выходит в июне. Так что торопиться с выпуском чего-то нового не стоит. Мы просто собираемся и медленно будем делать всё понемногу. Так что, возможно, мы закончим его к следующему году.

Всё в порядке, потому что SOULFLY всегда где-то рядом. Мне очень нравится атмосфера, которая есть в SOULFLY; она совершенно уникальная в мире металла. Так что я не слишком беспокоюсь о SOULFLY. Для меня было на самом деле забавно выйти из неё, чтобы записать GO AHEAD AND DIE и [второй альбом KILLER BE KILLED], потому что я многому научился в этих проектах. И я думаю, что работа над этими проектами также положительно повлияла на альбомы SOULFLY».

New SOULFLY Album










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