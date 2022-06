сегодня



Новая песня SOULFLY



"Scouring The Vile" feat. John Tardy (OBITUARY), новая песня группы SOULFLY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Totem, выход которого запланирован на пятое августа на Nuclear Blast. В качестве гостей в записи принимали участие John Powers (ETERNAL CHAMPION),Chris Ulsh (POWER TRIP) и John Tardy (OBITUARY). Партии гитары записал Arthur Rizk (KREATOR, MUNICIPAL WASTE, CODE ORANGE).



Трек-лист:



01. Superstition

02. Scouring The Vile

03. Filth Upon Filth

04. Rot In Pain

05. The Damage Done

06. Totem

07. Ancestors

08. Ecstasy Of Gold

09. Soulfly XII

10. Spirit Animal







+1 -2



просмотров: 392