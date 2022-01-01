Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

В рамках недавней беседы Max Cavalera ответил на вопрос о том, кто будет гитаристом на новом альбоме коллектива:
«Сейчас мы держим это в секрете. Но да, это определённо разные люди. И я очень волнуюсь. Мы уже сыграли две песни в туре. Мы сыграли песню под названием "Filth Upon Filth" и песню под названием "Superstition", которая не является кавером, это оригинальная песня. Просто у неё такое же название, как и у другой песни "Superstition", но это оригинал. Мы сыграли её, и это было здорово — отличная реакция фанатов. Так что я уверен, что им понравится новый альбом. Мы просто немного подождём, чтобы начать выпускать песни. Думаю, они начнут выходить в апреле. Мы начнём выкладывать их на Spotify, Apple Music и [SiriusXM's] Liquid Metal. Но я очень рад этой записи и надеюсь, что у нас будет отличный тур, когда она выйдет, возможно, всё это произойдёт летом».
father
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