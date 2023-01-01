17 окт 2023



MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»



MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что позволяет ему продолжать заниматься музыкой и гастролировать спустя почти четыре десятилетия после создания SEPULTURA:



«Ну, для меня это настоящий трип. Это долгое путешествие. Он начался, конечно, в Бразилии — думаю, сейчас уже 40 лет, как я занимаюсь музыкой и гастролирую, около 30, я думаю; 27 лет гастролей. И самое лучшее в этом то, что я не утратил страсти. Я все еще нервничаю перед выступлением; я буду нервничать сегодня вечером — очень нервничаю, бабочки и все такое. Но я считаю, что это здорово. Это правильное волнение. Это хорошая нервозность. Это совсем другой вид нервозности, чем остальные виды переживаний. Это здорово. Это волнение, нервозность. Это трудно объяснить. Но так продолжается до тех пор, пока ты не выходишь на сцену, а потом ты слышишь рев, у тебя в руках гитара, ты слышишь первую ноту, и все проходит, как только ты выходишь на сцену. Это невероятно. Это просто волшебство. Я считаю, что во мне много магии. Я знаю, что говорить "магия" грубо, но я не знаю другого слова, чтобы описать происходящее, потому что это сумасшедшее чувство, которое мы испытываем на сцене, и я полагаю, что фанаты тоже это чувствуют.



Я также думаю, что во многих случаях концерты SOULFLY становятся почти ритуалами; это больше, чем рок-шоу. Я думаю, что из-за всего того чувства племени, которое мы привносим в концерт, он становится почти религиозным. Все очень связаны друг с другом на протяжении всех песен. И мне это нравится в SOULFLY. Кроме того, мы очень позитивная группа... Мне также нравится то, что мы представляем собой группу старой школы, когда все происходит вживую. Мы используем минимум фонограмм — может быть, интро; для двух-трех песен у нас есть интро, но все остальное — это мы сами. Все органично, все исходит от нашей игры на инструментах, что восходит к THE BEATLES, если вернуться к истории рока. Это восходит к BEATLES, LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH — настоящее живое, органичное исполнение. Каждый вечер немного отличается, и мне это нравится, потому что это позволяет... не выглядеть роботом. Каждое шоу отличается друг от друга. Так что сегодня я уверен, что оно будет отличаться от вчерашнего».







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