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Soulfly

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17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY

15 фев 2022 : 		 SOULFLY сыграли две новые песни

15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура

20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»

12 окт 2021 : 		 Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»

28 сен 2021 : 		 Видео полного выступления SOULFLY

24 сен 2021 : 		 MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»

6 сен 2021 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY
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|||| 17 окт 2023

MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»



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MAX CAVALERA в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что позволяет ему продолжать заниматься музыкой и гастролировать спустя почти четыре десятилетия после создания SEPULTURA:

«Ну, для меня это настоящий трип. Это долгое путешествие. Он начался, конечно, в Бразилии — думаю, сейчас уже 40 лет, как я занимаюсь музыкой и гастролирую, около 30, я думаю; 27 лет гастролей. И самое лучшее в этом то, что я не утратил страсти. Я все еще нервничаю перед выступлением; я буду нервничать сегодня вечером — очень нервничаю, бабочки и все такое. Но я считаю, что это здорово. Это правильное волнение. Это хорошая нервозность. Это совсем другой вид нервозности, чем остальные виды переживаний. Это здорово. Это волнение, нервозность. Это трудно объяснить. Но так продолжается до тех пор, пока ты не выходишь на сцену, а потом ты слышишь рев, у тебя в руках гитара, ты слышишь первую ноту, и все проходит, как только ты выходишь на сцену. Это невероятно. Это просто волшебство. Я считаю, что во мне много магии. Я знаю, что говорить "магия" грубо, но я не знаю другого слова, чтобы описать происходящее, потому что это сумасшедшее чувство, которое мы испытываем на сцене, и я полагаю, что фанаты тоже это чувствуют.

Я также думаю, что во многих случаях концерты SOULFLY становятся почти ритуалами; это больше, чем рок-шоу. Я думаю, что из-за всего того чувства племени, которое мы привносим в концерт, он становится почти религиозным. Все очень связаны друг с другом на протяжении всех песен. И мне это нравится в SOULFLY. Кроме того, мы очень позитивная группа... Мне также нравится то, что мы представляем собой группу старой школы, когда все происходит вживую. Мы используем минимум фонограмм — может быть, интро; для двух-трех песен у нас есть интро, но все остальное — это мы сами. Все органично, все исходит от нашей игры на инструментах, что восходит к THE BEATLES, если вернуться к истории рока. Это восходит к BEATLES, LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH — настоящее живое, органичное исполнение. Каждый вечер немного отличается, и мне это нравится, потому что это позволяет... не выглядеть роботом. Каждое шоу отличается друг от друга. Так что сегодня я уверен, что оно будет отличаться от вчерашнего».




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