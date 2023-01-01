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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 40
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 15
[= ||| все новости группы



*

Soulfly

*



30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы

6 апр 2022 : 		 MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд

3 апр 2022 : 		 Кто записывал гитары для нового SOULFLY?

22 фев 2022 : 		 SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY

15 фев 2022 : 		 SOULFLY сыграли две новые песни

15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура

20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»

12 окт 2021 : 		 Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»

28 сен 2021 : 		 Видео полного выступления SOULFLY

24 сен 2021 : 		 MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»

6 сен 2021 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления SOULFLY

23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY
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SOULFLY выступили с новым гитаристом



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SOULFLY отыграли первое шоу с Mike'ом DeLeon'ом — видео доступно ниже.










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