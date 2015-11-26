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Лидер SOULFLY : «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»



В рамках недавнего интервью, Max Cavalera ответил на вопрос о том, что стало причиной для увольнения Marc'a Rizzo:



«Я не знаю. У него был душевный срыв. Я не знаю, мужик. Это безумие. И я тоже не понимаю всех этих обвинений; это настолько не в его характере. Я не знаю.



Когда ты в группе, как я, иногда ты гастролируешь по три месяца, а иногда ты возвращаешься из тура, и приятно иметь возможность отдохнуть от [других] музыкантов. У меня так было с моим братом; иногда я по шесть месяцев не разговариваю с Igor, а потом мы снова едем в тур. И то же самое с Mike [Leon, бас], и то же самое с некоторыми из команды, и то же самое с Marc.



Все эти обвинения — это больно. Это больно слышать. После всего, что мы для него сделали, а это было очень много — мы включали его во все записи и всегда очень хорошо о нем заботились, всегда очень, очень хорошо к нему относились. Слышать, что он так нас обманывает, это просто некрасиво. Он явно пытается настроить фанатов против меня и выставить себя жертвой.



Я сам не могу сказать ничего плохого о Marc'е. Он был классным во время SOULFLY, и мы делали отличные записи. Но я думаю, что, возможно, он просто исчерпал себя. Я заметил, что он немного застоялся; ситуация немного приелась. Последнее наше выступление было в Мексике, и я почувствовал, что что-то поменялось. Но я готовился к гастролям, готовился снова отправиться в тур. А потом мы услышали от него все эти безумные обвинения. Он даже сказал в одном из интервью, что месяц назад у него был психический срыв или что-то в этом роде.



Я не знаю, чувак. Это просто отстой. Мы не должны так поступать друг с другом, с музыкантами, с которыми мы играем. Многие бывшие ребята из SOULFLY являются моими друзьями — Roy [Mayorga], Johny Chow, Mikey [Doling], Logan [Mader]. Это здорово. У тебя было свое время в SOULFLY, и мы поддерживаем дружбу. Похоже, он просто очень обижен на все. Это просто отстой — слышать все это. Мне определенно больно, когда я слышу все эти обвинения, которые, как я знаю, являются ложью и чушью; все это выдумано его безумной фантазией. Я не знаю. Это странная ситуация».



По словам Cavalera, он оказался в ситуации, когда ему "пришлось уволить" Rizzo:



«Я должен был что-то сделать. Поэтому в июле я принял решение, чтобы он больше не входит в состав коллектива. И это было нелегкое решение, потому что мы провели вместе 18 лет, но это было решение. Я должен был его принять. Я должен был заботиться о SOULFLY. И тогда у меня возникла идея пригласить Dino в тур. Потому что к этому моменту у нас уже был запланирован тур.



Я считаю, что мы просто отдалились друг от друга. Постепенно, в каждом туре я замечал, что он меньше тусуется и тому подобное. Даже в музыкальном плане, я не думаю, что нам нравились одни и те же вещи. Мне нравится много нового, более тяжелого. Я не думаю, что нам больше нравятся какие-то похожие темы. Это одна из тех вещей — вы отдаляетесь друг от друга».



По словам Max'а, он хотел бы остаться в хороших отношениях с Marc'ом.



«Я не хочу превращать все в гадость. Я не хочу говорить о нем плохо, правда не хочу. Конечно, мне не нравятся эти обвинения, и это полная чушь, но он имеет право говорить все, что угодно. Но я думаю, что мы относились к нему очень хорошо все эти годы. Мы сделали его знаменитым. Когда он пришел в группу, его мало кто знал. Просто немного благодарности было бы неплохо. Потому что даже в "Max Trax" [серия видеороликов Cavalera в Интернете, выходящая два раза в неделю, в которой он рассказывает о вдохновении для многих песен за свою почти 40-летнюю музыкальную карьеру], когда я упомянул, что уволил его, я поблагодарил его за 18 лет существования SOULFLY и пожелал удачи в его проектах. Мне не стыдно. Я не хочу быть злопамятным парнем.



Это тяжелый бизнес, мужик. Это тяжело. Такие вещи случаются, и нужно иметь толстую кожу. Есть много фанатов, которые согласны с ним или [не согласны с ним]. Неважно. Все как-то так. Я постарался извлечь из ситуации максимум. Вот почему у меня есть Dino, друг, великий риффмейстер, великий шредер. И я с нетерпением жду будущих проектов».







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