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Soulfly

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Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»



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Max Cavalera и Dino Cazares приняли участие в съёмках небольшого ролика, записанного перед стартом американского тура, и поделились своими ожиданиями.

Max: «Больше всего я жду этого тура с Dino, помимо всего того, через что мы прошли, я хочу представить всё как отмечание нашей страсти к металлу, и то, что наши дороги вновь пересеклись, на этот раз в формате тура. И я думаю, это очень здорово, потому что у нас много схожих поклонников: многие поклонники FEAR FACTORY являются поклонниками SOULFLY; им нравятся обе группы. Так что для всех поклонников это будет почти как сбывшаяся мечта — увидеть нас обоих на сцене, джемующих и отрывающихся. И для меня, как фаната Dino, ещё до того, как он пришёл сюда [на нашу репетиционную площадку], я пытался представить, как здорово будут звучать песни с этим грохочущим звуком Dino на некоторых вещах, которые никогда не звучали так агрессивно — просто как машинный риффинг, делающий песни более жёсткими. И он выучил всё, как на записях, что просто потрясающе. Так что мы играем такие вещи, как "Fire", "Bleed" и "Boom" так, как они звучат на записи, чего мы никогда не делали раньше. И кроме этого, я просто с нетерпением жду, когда он окажется в дороге, будет рассказывать истории и шутить, потому что мы так и делаем. Это профессионально — нам нравится быть профессионалами, но вы также должны получать удовольствие от того, что вы делаете; вы должны получать удовольствие от процесса. И вся команда старалась по-настоящему принять Dino в лагерь SOULFLY. Я думаю, это реально круто. Он сказал мне, что даже сообщество SOULFLY, все фанаты приняли его в наш лагерь, в наше племя. И для меня это будет уникальная возможность. Потому что он в FEAR FACTORY, так что, конечно, он не присоединится к SOULFLY. Но я на самом деле думаю, что то, что мы делаем, — это нечто особенное. И кто знает, что из этого выйдет? Но это будет потрясающе. Шоу будут потрясающими. И я очень, очень жду возможности показать здесь всё, над чем мы работали. Это будет просто очень, очень особенный тур SOULFLY — [более] необычный, чем любой другой тур, который у нас когда-либо был».

Dino: «На самом деле я очень рад всему происходящему. Начиная с нашей истории, которая у нас была с тех пор, как я впервые встретил его. На самом деле, когда я играю эти песни и общаюсь с ним, в моей голове проносятся все воспоминания. Быть рядом с моим братом и играть все эти риффы — это будет просто убойно. Я не могу этого дождаться. Потому что много раз за эти годы он приглашал меня на сцену, чтобы сыграть пару песен — обычно "Eye For An Eye" — но теперь я смогу сыграть с ним целый сет, и это будет просто невероятно. Мне не терпится увидеть улыбки на лицах ребятишек, увидеть, как мы с ним джемуем вместе. И я очень, очень благодарен им за то, что они приняли меня в свою семью. Я говорю это сейчас, но я всегда был частью семьи. Но просто быть здесь, быть в Аризоне, репетировать со всеми, и то, как тепло все относятся друг к другу, и то, как они все заботятся друг о друге, и мы все заботимся друг о друге тоже — тут просто замечательно. И я не могу дождаться, когда выйду на сцену и ребята увидят столкновение наших стилей. Это будет убийственно!»

MAX CAVALERA: DINO CAZARES Touring With SOULFLY Is A











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artmageddon


12 окт 2021, 19:45		было бы интересно услышать новый материал с участием Колобка, а на ударные мистера Двойные бочки)


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