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Soulfly

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7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

10 авг 2018 : 		 Новая песня SOULFLY
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|||| сегодня

SOULFLY завершают работу над альбомом



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SOULFLY завершают работу над альбомом, выход которого предварительно намечен на конец этого года на Nuclear Blast Records.

SOULFLY Is Putting Finishing Touches On Twelfth Studio Album: It's 'Pretty Killer', Says MAX CAVALERA










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

NickAfon


7 апр 2021, 15:45		блин гитарка класс


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