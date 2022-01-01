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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 16
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 13
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Soulfly

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15 фев 2022 : 		 Видео с выступления SOULFLY

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Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех



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В недавнем интервью AndrewHaug.com бывший фронтмен SEPULTURA и нынешний лидер SOULFLY Max Cavalera рассказал о том, что для него значит слово «успех»:

«Значение слова "успех" немного другое, чем у большинства других артистов. Для меня успех — это быть окружённым людьми, которых ты любишь, делать то, что ты любишь. Вот и всё. Это настолько просто, насколько это вообще возможно. Это очень просто. Но многим людям трудно достичь этого, некоторые борются с этим ощущением. И мне потребовалось много времени, чтобы понять, что на самом деле это всё, что вам нужно. Это всё, что мне нужно. Мне не нужны "Грэмми". Всё это, конечно, круто, если они появляются, а если нет — и так хорошо.

Но главное... Некоторые люди считают, что если ты находишь удовлетворение вокруг себя с семьёй и друзьями, то ты теряешь жажду творчества. Я так не думаю. Я всё ещё хочу этим заниматься. Я хочу добиться своего. Я хочу создать свой идеальный альбом. Не думаю, что я сделал его. Я чувствую, что всё ещё могу это сделать. И люди говорят мне: "Но ты создал "Chaos A.D." Ты сделал "Arise". Но я думаю, что такой альбом я ещё не выпустил. Я думаю, это всё ещё впереди. В баке ещё есть бензин. Я верю в это, и это возможно. Это просто круто. Я думаю, что подобная цель — это круто. Борьба — это слава. Как сказал Джон Леннон: "Жизнь — это то, что происходит с тобой, пока ты строишь планы". Всё именно так.

Так что и то, и другое может быть правдой. Я очень счастлив, что у меня есть друзья, семья и все мои проекты, но я у меня ещё осталась жажда творчества. Я хочу постоянно создавать более значимую музыку. Вот почему я постоянно слушаю её. Я хочу продолжать заниматься разными вещами. Потому что в этом и заключается волшебная красота музыки: она никогда не заканчивается».




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