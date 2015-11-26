Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»
SOULFLY в рамках программы "Art Of Rock" поговорил о будущем североамериканском туре:
«Сейчас мы не знаем, кто будет играть на гитаре в SOULFLY. Так что я думаю, что мы будем продолжать в том же духе — просто приглашать таких классных друзей, как Dino.Так здорово, что у нас есть такие замечательные друзья в индустрии. Вы можете позвонить Dino, и он будет готов. Так что это просто здорово.
Мы ещё не знаем, кого будем задействовать в следующем туре, — мы всё ещё работаем над этим, — но это было так весело, потому что Dino... Мы выросли вместе. Я был большим фанатом FEAR FACTORY. Я помог им подписать контракт [с Roadrunner]. А потом, естественно, он играет на "Eye For An Eye" на первом [альбоме] SOULFLY; он играет на гитаре. Так что когда мы пригласили его в этот тур, это было идеальное сочетание. И фанаты просто обалдели. Это было так круто. Иногда я оставался в автобусе и смотрел, как Dino выходит из автобуса, и его просто атаковали; 10 ребятишек просто окружили его. Я тогда сказал ему: "О, это круто, чувак. Это то, что надо. Вот это настоящая металлическая хрень!"»
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