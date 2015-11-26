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Soulfly

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20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»

12 окт 2021 : 		 Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»

28 сен 2021 : 		 Видео полного выступления SOULFLY

24 сен 2021 : 		 MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»

6 сен 2021 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления SOULFLY

23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY

20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY
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Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»



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SOULFLY в рамках программы "Art Of Rock" поговорил о будущем североамериканском туре:

«Сейчас мы не знаем, кто будет играть на гитаре в SOULFLY. Так что я думаю, что мы будем продолжать в том же духе — просто приглашать таких классных друзей, как Dino.Так здорово, что у нас есть такие замечательные друзья в индустрии. Вы можете позвонить Dino, и он будет готов. Так что это просто здорово.

Мы ещё не знаем, кого будем задействовать в следующем туре, — мы всё ещё работаем над этим, — но это было так весело, потому что Dino... Мы выросли вместе. Я был большим фанатом FEAR FACTORY. Я помог им подписать контракт [с Roadrunner]. А потом, естественно, он играет на "Eye For An Eye" на первом [альбоме] SOULFLY; он играет на гитаре. Так что когда мы пригласили его в этот тур, это было идеальное сочетание. И фанаты просто обалдели. Это было так круто. Иногда я оставался в автобусе и смотрел, как Dino выходит из автобуса, и его просто атаковали; 10 ребятишек просто окружили его. Я тогда сказал ему: "О, это круто, чувак. Это то, что надо. Вот это настоящая металлическая хрень!"»

MAX CAVALERA Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

father


20 янв 2022, 16:55		Позвал бы своего классного друга Андреаса:)

IYDKMIGTHTKY13


20 янв 2022, 18:14		Риццо и Кавалера - итальяшки, а для них сраться и сходиться нормально. В порядке вещей за ужином у мамы двум взрослым мужикам начать пиздиться из-за какого-нибудь даунского футбола, а потом помириться. Мб вернеться лысый всё-таки.

gravitgroove


20 янв 2022, 18:15		На те условия, что они создают и учитывая то отношение, что исходит от менеджмента, к нему из именитых никто на долгосрочный период больше не пойдет. Будут искать какого-нить талантливого и молодого, без амбиций быть на равных, коим и были Доулинг и Риццо, вступая в эту пирамиду. Не даром хрустнула Сепултура в 96 году; жены остальных участников смекнули вовремя как пойдут дальше дела и вмкаком статусе останутся (по крайней мере Андреас и Паубло), если не начать хотя бы немножко одеяло на себя тянуть. Он может взять вообще укомплектовать группу еще одним отпрыском, если в основе материала будет унылое говно, даже если тот (сынок) так же дерьмово играет (что является реалиями действительности), как и его папа-босс; это все равно будут покупать, скачивать и ходить на концерты, к сожалению


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