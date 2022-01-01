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Soulfly

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Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом



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В рамках беседы с лидером SOULFLY Max'ом Cavalera в 2018 году, у него спросили, как тур "Max And Iggor Cavalera Return To Roots" повлияет на будущую пластинку:

«Я считаю, что все туры, в которых мы участвовали, повлияли на все, что мы делаем. Я чувствую, что тур "Roots" оказал огромное влияние на последний альбом CAVALERA [CONSPIRACY] "Psychosis". Вы не слышите этого в музыке, но это больше относится к энергии и настроению альбома. Мы почувствовали эту энергию от толпы, от фанатов и перенесли ее в студию, и это было так здорово. То же самое с SOULFLY. Я думаю, что мы вышли из тура NAILBOMB и сразу пошли в студию, а потом, пока мы были в студии, я просто вспомнил о великих шоу, о больших скоплениях людей и о том, почему мы это делаем. Это реально круто, чувак. Это реально значимо, вся эта металлическая музыка, которую мы делаем. Она затрагивает очень многих людей. Решение исполнять немного больше трайбла, это было моим собственным желанием вернуться в прошлое. Я слушал старые вещи SOULFLY, и это было по-настоящему круто, особенно первый альбом. Меня очень вдохновила эта пластинка, и я захотел немного вернуться к этому звучанию, добавив к нему то, что я делаю сейчас, и это действительно круто. Пластинка получилась... это микс. Есть песни, в которых чувствуется трайбл, очень тяжелые, очень грувовые, со всей этой убийственной перкуссией. А некоторые просто сумасшедшие; там есть даже немного хардкора, дэт-метала, блэк-метала, все вперемешку. Это из всего того, что я слушаю. Я вообще люблю металл. Я слушаю много нового GENOCIDE PACT, который просто великолепен. HARMS WAY, IMMOLATION, SUFFOCATION, я люблю все это. Так что все это каким-то образом проникает в мою музыку. Оно просто попадает туда и оказывается в ней. Так что здесь много классных, быстрых вещей. Я был очень рад, потому что мой сын играет на барабанах, и я настаивал на том, чтобы он играл быстро, и у него получилось. На пластинке есть пара бласт-битов, которые очень крутые. В этом плане, я думаю, альбом будет крутым. Мне кажется, что кому-то больше понравятся песни в стиле трайбл, а кому-то - быстрые песни. Я думаю, что это альбом в стиле tribal thrash, на самом деле. Это круто. Такого еще не было. Трайбл смешивается с трэшем в значительной степени. Я думаю, это лучшее описание нового SOULFLY. Да, "tribal thrash". Я думаю, это звучит довольно круто».

О том, будут ли в новом студийном альбоме SOULFLY элементы, присутствующие на их дебютнике 1998 года:

«Думаю, да. Это не копия первой пластинки, но есть некоторые вещи, которые напоминают мне о ней. Я думаю, что сырая энергия очень схожа с первым альбомом. Я думаю, что это идеальный вариант для создания этой пластинки. Я чувствую, что она уместна и была правильной записью, чтобы сделать ее прямо сейчас. Записываться с Josh Wilbur тоже было здорово. Он очень помог во всем, начиная от барабанов и заканчивая множеством классных идей, и это была классная студия. Мы все чувствовали себя в ней очень комфортно. Я думаю, что это идеальный альбом для того, чтобы появиться спустя 20 лет. Это наш 11-й альбом, и мы очень рады этому релизу».



MAX CAVALERA On Next SOULFLY Record:






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