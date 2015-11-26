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Soulfly

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29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления SOULFLY

23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY

20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY
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|||| 29 авг 2021

SOULFLY исполняют FEAR FACTORY



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Видео исполнения группой SOULFLY, в состав которой входит гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares, композиции FEAR FACTORY "Replica", доступно для просмотра ниже.

Watch SOULFLY Perform Cover Of FEAR FACTORY's 'Replica' With DINO CAZARES On Guitar





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


29 авг 2021, 23:58		> Казарес жалуется, что Бэлл плохо поёт
> Казарес исполняет "Реплику" с Soulfly, показывая, как можно спеть ещё хуже

gravitgroove


30 авг 2021, 02:13		Удpучающее зpелище. Будто с бомжом на вокзале выступает, пока электpичка не подъехала, что бы можно было съебаться из этого ада.

Одно pадует, что все же дегpадиpoвавший Кавалеpа на закате каpьеpы показал, что хоть как-то больше одной ноты голосом хpипеть способен, того гляди и запоет, как Лемми, отойдя от своей монотонной pугани на микpoфон.


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