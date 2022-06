сегодня



MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию



MAX CAVALERA 26 июля выпустит обновлённую и переработанную версию биографии "My Bloody Roots: From Sepultura To Soulfly And Beyond", вступительные слова к которой написали Dave Grohl (FOO FIGHTERS, NIRVANA) и Randy Blythe (LAMB OF GOD).







