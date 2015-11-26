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MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY



В рамках недавней беседы с "Sappenin' Podcast With Sean Smith" вокалист SOULFLY MAX CAVALERA подтвердил, что вместе с сыном работает над новым материалом:



«Мы сейчас на начальном этапе сочинения. Это просто риффы — мы пока заняты только ими. И классно в Zyon'e то, как он играет на ударных, — как дикий зверь, он не сдерживается и просто срывается с цепи за ударными. Чистая брутальная мощь, и мне это нравится! Так что это всё отправляет меня к тем ранним записям, что я так люблю, — старым пластинкам ENTOMBED, CARCASS и NAPALM DEATH — безбашенному дерьмишку! Так что я считаю, что и на большинстве наших треков будет такой же душок!»



По словам Max'a, он черпает вдохновение в "Max Trax" — двухразовом в неделю шоу, в котором он рассказывает о том, что его вдохновило за 40-летнюю карьеру:



«Я вдохновляюсь старыми треками. Я считаю, что старый материал может служить вдохновением, и считаю, что мы сможем создать что-то на основе этого уникального опыта — от старого к новому. KILLER BE KILLED также, быть может, окажет некое влияние на новую пластинку, так что мы всё это используем в новом материале SOULFLY».



На вопрос о дате релиза Max ответил:



«Я не имею представления, когда всё выйдет. Я знаю, что записываться будем в следующем году, но не уверен, что в следующем году и будет всё выпущено. Пока не знаю. Надо подождать и посмотреть. Но я использую это время для сочинения, что отлично. Это единственное, чем мы можем сейчас заниматься, — писать музыку!»













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