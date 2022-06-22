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Soulfly

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MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости



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Max Cavalera (SEPULTURA, SOULFLY, CAVALERA CONSPIRACY) стал гостем недавнего эпизода подкаста "Hardcore Humanism With Dr. Mike". В беседе с клиническим психологом и лайф-коучем доктором Майком Фридманом Max рассказал о своей борьбе с пагубными привычками и о том, как страсть к музыке помогла ему стать трезвым:

«Мой брат вёл здоровый образ жизни, но он никогда не пытался мне навязать это. В каком-то смысле это грустно, но он говорил в прошлом: "Я не мог пить, потому что должен был заботиться о нём. Если бы мы оба пили, мы бы оба умерли. Если мы вдвоём напьемся, мы просто умрём вместе. Поэтому я должен был быть немного более ответственным и не пить, чтобы иметь возможность немного позаботиться о нем". А потом, когда он женился, он передал эту эстафету моей жене: "Теперь ты с ним разбирайся. Теперь это твоя работа". И было много лет борьбы, потому что со мной было трудно иметь дело.

Постепенно я становился старше. И я ненавидел похмелье. Если бы изобрели лекарство от похмелья, я бы, наверное, никогда не бросил пить, потому что мне нравится кайф. Но я ненавидел похмелье; с похмельем было чертовски трудно справиться. Поэтому, чтобы справиться с похмельем, я принимал обезболивающие в течение дня. Потому что это сразу убивало похмелье, и ты снова получал какой-то кайф».

По словам Max'a, одной из последних капель, заставивших его решить, что он должен изменить свою жизнь, был особенно безумный случай в туре:

«Мы были в каком-то европейском турне, и я очень сильно хотел выпить, а в автобусе ничего не было. В итоге я пошел в туалет и выпил мыло для рук, жидкое мыло для рук. Меня застукали за этим. Моя жена открыла дверь, а у меня целый кувшин дезинфицирующего средства для рук. Она такая: "Какого чёрта ты делаешь?" Я отвечаю: "Я пью дезинфицирующее средство для рук. Мне нужна помощь". Это был один из таких безумных моментов.

Постепенно я прошёл через различные фазы, чтобы перестать пить, перестать принимать наркотики. Одним из основных было посещение посещение определённого учреждения. Это очень банально, но я думаю, что это действительно помогает.

Все люди разные. Некоторые люди могут сделать это сами, у них есть сила воли. Я не мог это сделать — у меня не было такой силы воли. Поэтому я отправился в одно место. Я пробыл там шесть-восемь месяцев. Это было во Флориде. И это был печальный опыт — просто обучение. Они вдалбливают в тебя эту фигню 24 часа в сутки на занятиях. Я очень скучал по своей семье. Но из-за того, что я скучал по своей семье, находясь в этом месте, я словно огляделся вокруг и понял, что действительно люблю больше всего. Люблю ли я упарываться, пить и принимать наркотики больше, чем свою семью и музыку? Нет, я так не думаю. Я действительно очень люблю музыку и очень люблю свою семью. Так что это был один из таких моментов. Когда я вышел оттуда, я подумал: "Хорошо, итак..." Я принял решение, что мои приоритеты... У меня другие приоритеты. Я вернулся к своей первой любви — металлу, музыке. Всё просто.

Один врач разговаривал с моей женой. Он сказал: "Если он продолжит заниматься этим, то умрёт через пару лет. Без вопросов". Такие вещи — это проверка реальности. Я начал смотреть на всё в перспективе. И я подумал о том, что всю жизнь упорно трудился. Я выбрался из Бразилии. Шансы были один к миллиарду. Я сделал всё это. И я бросаю всё это ради чёртовых наркотиков и алкоголя? Нет, мужик. Я не хочу этого делать. Но это тяжело.

Я, пожалуй, наркоман по натуре, так что, наверное, всё это просто дремлет. Я не излечился полностью. Это есть и всегда будет со мной».




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22 июн 2022
gravitgroove
Весь кайф ушел в сиськи, брюхо и задницу. Ему бы снова попробовать, как в былые времена, с поджатыми ногами с гитарой подпрыгнуть, в 96 и 98-2002 годах, но боюсь, мотор забарахлит после первой попытки.

P.S. Про наркотики в ранних интервью ни слова ни намека, кроме эдудки», но судя по деградации, сеньор Кавалера вполне мог баловаться крэком.
22 июн 2022
rassol
gravitgroove, буквально на днях слыхал эту новость где-то хрютубе. Так вот, со слов чела, что это это всё озвучивал, в своей автобиографии Максик нихера не скрывал, что ебашил всякое.
22 июн 2022
kircore
Мыло он выпил. Наши говнорокеры одеколон пили, а потом выходили на сцену и покоряли умы тысяч людей. Вот это был настоящий металл.

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