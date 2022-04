сегодня



Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы



Видео, рассказывающее о бокс-сете SOULFLY "The Soul Remains Insane", включающем первые четыре альбома коллектива с различными би-сайдами и нереализованными композициями, доступно ниже. Он будет доступен с 17 июня в варианте на восьми винилах или пяти CD.



Трек-лист “SOULFLY”:



Eye For An Eye

No Hope = No Fear

Bleed

Tribe

Bumba

First Commandment

Bumbklaatt

SoulflyUmbabarauma

Quilombo

Fire

The Song Remains Insane

No

Prejudice

Karmageddon



Трек-лист “PRIMITIVE”:



Back To The Primitive

Pain

Bring It

Jumpdafuckup

Mulambo

Son Song

Boom

Terrorist

The Prophet

Soulfly II

In Memory Of…

Flyhigh



Трек-лист “3”:



Downstroy

Seek ‘N’ Strike

Enterfaith

One

L.O.T.M.

Brasil

Tree Of Pain

One Nation

9-11-01

Call To Arms

Four Elements

Soulfly III

Sangue De Bairro

Zumbi



Трек-лист “PROPHECY”:



Prophecy

Living Sacrifice

Execution Style

Defeat U

Mars

I Believe

Moses

Born Again Anarchist

Porrada

In The Meantime

Soulfly IV

Wings



Трек-лист “SOULFIRE”:



Cangaceiro

Ain’t No Feeble Bastard

Possibility Of Life’s Destruction

Chaos

Soulfire

I Will Refuse

Under The Sun

Tribe (Tribal Terrorism Mix)

Quilombo (Zumbi Dub Mix)

Umbabarauma (World Cup Mix)

Terrorist (Total Destruction Mix)

Berimbau Jam







