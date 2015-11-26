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Soulfly

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25 янв 2022 : 		 SOULFLY нашли гитариста для тура

20 янв 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Кто будет играть на гитаре в туре? А я откуда знаю?»

12 окт 2021 : 		 Лидер SOULFLY — о Dino в группе: «Настоящая сбыча мечт!»

28 сен 2021 : 		 Видео полного выступления SOULFLY

24 сен 2021 : 		 MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»

6 сен 2021 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY

27 авг 2021 : 		 Видео с выступления SOULFLY

23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY

20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY
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SOULFLY нашли гитариста для тура



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SOULFLY нашли гитариста для тура по США, который стартует в начале февраля — им стал Dino Cazares!

SOULFLY Once Again Enlists FEAR FACTORY's DINO CAZARES For February/March 2022 U.S. Tour







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КомментарииСкрыть/показать 7 )

father


25 янв 2022, 17:45		Вот это поворот!

IYDKMIGTHTKY13


25 янв 2022, 18:10		А Казарес Кавалеру на вокал в FF возьмет в тур - не нужно будет друг другу зарплату платить. Учитывая легендарное скупердяйство колобков, может быть и такое.

Suicide333Poly


25 янв 2022, 18:53		Из-за цацок и погремушек у К, непонятно кто теперь толще из ветеранов

Exceptional


25 янв 2022, 19:41		Да, Макс опять растолстел

ZzergRusher


25 янв 2022, 19:49		Вот серьёзно, даже Казарович на его фоне уже как фитнес-модель смотрится. Я хз вообще, как можно настолько себя запустить

dark_medieval_times


25 янв 2022, 19:50		Ещё Тони Кампоса позовите на бас (как раньше) что б было как в рекламе три толстяка )

xRReth


25 янв 2022, 20:44		Данунахерчоправда О___О
А чего же не Риццо? XD


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