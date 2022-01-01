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Soulfly

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SOULFLY исполнили песню FEAR FACTORY



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Видео исполнения группой SOULFLY кавер-версии композиции FEAR FACTORY "Replica" доступно для просмотра ниже.

Watch: SOULFLY Performs Cover Of FEAR FACTORY





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КомментарииСкрыть/показать 4 )
22 фев 2022, 17:26
Жесть, ну Макс и кардан себе отрастил. Даже вокалистка Nervosa проигрывает такому положению вещей. Ну нельзя же так.
22 фев 2022, 17:48
в припеве вообще лажа дикая )) ну хоть кавер самого на себя
22 фев 2022, 18:13
Сероводородно-метановая вечеринка.

Помню был на ютьюбе ролик, где какой-то люто ушедший в нирвану бомжеватый дед с гитарой и пакетом/ авоськой орет рок эн ролльные песни своей безвозвратно ушедшей молодости, вот тут очень похоже.
22 фев 2022, 18:14
Блин, две пародии на самих себя. Печально


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