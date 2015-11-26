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Soulfly

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26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

19 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

13 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

6 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

31 авг 2018 : 		 360°-видео от SOULFLY

22 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

16 авг 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

10 авг 2018 : 		 Новая песня SOULFLY

8 июл 2018 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY

30 май 2018 : 		 Профессиональное концертное видео SOULFLY

10 мар 2018 : 		 SOULFLY исполнили целиком альбом NAILBOMB

10 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза SOULFLY

7 дек 2017 : 		 SOULFLY начнут запись в январе

14 ноя 2017 : 		 Лидер SOULFLY о новом альбоме

9 ноя 2017 : 		 MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY

16 июн 2017 : 		 SOULFLY целиком исполнят альбом NAILBOMB

4 апр 2017 : 		 MAX CAVALERA целиком исполнит альбом NAILBOMB с SOULFLY

23 май 2016 : 		 Лидер SOULFLY считает, что AXL ROSE недостаточно крут для AC/DC

14 май 2016 : 		 На сцене к SOULFLY присоединились члены BATTLECROSS, SUFFOCATION

22 апр 2016 : 		 SOULFLY выступили на телевидении

14 апр 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления SOULFLY
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MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY



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MAX CAVALERA в недавнем интервью коснулся темы сотрудничества при записи материала последнего альбома "Ritual":

«На этом альбоме у нас есть отличный Randy Blythe [LAMB OF GOD], которого не нужно представлять. Он отличный парень из отличной группы. Мне он очень нравится — мне нравится его стиль, мне нравится его настрой. Я читал его книгу — это очень интересная книжка. Очень круто, что он записал вокал для "Dead Behind The Eyes"; сделав этот трек более интересным, более захватывающим. И есть ещё Ross [Dolan] из IMMOLATION, дань моей любви дэт-металлу, тем временам, когда я ещё обменивался кассетами с Чаком Шульдинером. Это никогда и не исчезало, я всегда любил дэт-металл. И то, что Ross записался на этом альбоме, — для меня это очень важно, потому что я огромный поклонник и большой поклонник его команды. И я написал эту песню специально для него, чтобы спел именно он, и он справился просто на все сто — его вокал брутален и удивителен. Особенно когда он поёт "Rapture", уххх. Я охренеть как это люблю, чувачелло! Мне вообще нравится тема сотрудничества. Мне очень импонирует тот факт, что два человека совершенно из разных групп записались на "Ritual". Я люблю каждого из них, и считаю, что всё это круто.. Я по-прежнему хочу делать разный материал с разными людьми. Henry Rollins был бы крут, или Danzig — тоже отличный вариант. Да даже Bruce Dickinson — это же классика. Или Brian Johnson, если он решит вернуться к тому, чтобы петь, был бы очень желателен. Я большой фанат AC/DC, я был бы не против Angus'a Young'a на одной из песен. Это было бы охренительно для меня, было бы чертовски круто!»



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Hellg


26 дек 2018, 10:38		Цирк Шапито.

HailtoSlave


26 дек 2018, 12:27		Hellg +5

Было бы неплохо, если ВСЕ музыканты будут приглашенными, и авторы песен и текста в том числе. Вот тогда Соулфлай будет отличной командой)


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