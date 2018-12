сегодня



MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY



MAX CAVALERA в недавнем интервью коснулся темы сотрудничества при записи материала последнего альбома "Ritual":



«На этом альбоме у нас есть отличный Randy Blythe [LAMB OF GOD], которого не нужно представлять. Он отличный парень из отличной группы. Мне он очень нравится — мне нравится его стиль, мне нравится его настрой. Я читал его книгу — это очень интересная книжка. Очень круто, что он записал вокал для "Dead Behind The Eyes"; сделав этот трек более интересным, более захватывающим. И есть ещё Ross [Dolan] из IMMOLATION, дань моей любви дэт-металлу, тем временам, когда я ещё обменивался кассетами с Чаком Шульдинером. Это никогда и не исчезало, я всегда любил дэт-металл. И то, что Ross записался на этом альбоме, — для меня это очень важно, потому что я огромный поклонник и большой поклонник его команды. И я написал эту песню специально для него, чтобы спел именно он, и он справился просто на все сто — его вокал брутален и удивителен. Особенно когда он поёт "Rapture", уххх. Я охренеть как это люблю, чувачелло! Мне вообще нравится тема сотрудничества. Мне очень импонирует тот факт, что два человека совершенно из разных групп записались на "Ritual". Я люблю каждого из них, и считаю, что всё это круто.. Я по-прежнему хочу делать разный материал с разными людьми. Henry Rollins был бы крут, или Danzig — тоже отличный вариант. Да даже Bruce Dickinson — это же классика. Или Brian Johnson, если он решит вернуться к тому, чтобы петь, был бы очень желателен. Я большой фанат AC/DC, я был бы не против Angus'a Young'a на одной из песен. Это было бы охренительно для меня, было бы чертовски круто!»





