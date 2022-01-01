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Soulfly

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MAX CAVALERA заявил, что на новом альбоме SOULFLY будет олдскульный металхэд



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В новом интервью подкасту "Rez Metal" фронтмен SOULFLY Max Cavalera рассказал о предстоящем альбоме, который ориентировочно выйдет в июле:

«Сейчас я пребываю в очень хорошем музыкальном состоянии. Я очень вдохновлён. Я думаю, что в целом андеграундное движение сейчас по-настоящему бурлит, в нём много отличных групп. Создаётся большое количество убойного металла. Я общаюсь с музыкантами и вовлечён во многие из этих групп. И я думаю, что это в какой-то степени побудило меня к работе над новой пластинкой SOULFLY.

Она была создана по-новому. В основном мы с моим сыном Zyon'ом [Cavalera'ой, барабанщиком SOULFLY] играли вместе, поэтому мы написали основную часть материала. У меня был отличный друг-продюсер — Arthur Rizk, он работал с POWER TRIP и CODE ORANGE. Arthur — отличный чувак. И мне было интересно, как Arthuк заставит звучать альбом SOULFLY, если он будет им заниматься. И мы создали нечто, как мне кажется, похожее на биографию музыки Max'a. Мы охватываем всё — начиная с ранних дней и заканчивая... Так что здесь есть и блэк-металл, и дэт, и трэш, и грув-металл — есть всё. Поэтому альбом глубоко проникает в различные области метала. Так что альбом получился очень разнообразным. В конце концов я просто хотел создать солидный, полный решимости альбом, который заявляет: "Мы здесь, чтобы как следует зажечь". Вот почему я люблю играть металл — из-за энергии, которую он мне дарит.

Пластинка связана с природой, что очень круто. Я считаю, что это самая грандиозная запись SOULFLY, которая связана с мистикой природы, с лесными духами, животными-духами и тому подобными вещами. Так что было круто.

Мы много работали над треками. И я считаю, что Arthur проделал просто потрясающую работу.

Я не хочу описывать альбом слишком подробно — лучше пусть люди услышат его и решат, что они думают, — но мне кажется, что это очень энергичный альбом SOULFLY. Если после стольких пластинок ты всё ещё можешь выпустить энергичный альбом, это говорит о твоей карьере: ты не замедляешься — ты двигаешься на самом деле в противоположном направлении. Так что над этой пластинкой я как следует потрудился. Такое ощущение, что я стал моложе: я снова чувствую себя молодым парнем, играющим металл. Это очень здорово. Когда люди стареют, многие становятся более спокойными и замедляются. Я не из таких людей. Я хочу стать ещё более диким, ещё более тяжёлым. Но всегда с грувом SOULFLY, потому что я думаю, что это ключевой элемент SOULFLY — у нас всегда был грув. Мы уделяем очень пристальное внимание... Мы добавили много перкуссии, это словно возвращение к таким записям, как "Primitive". Временами грув похож на такие песни, как "Primitive" и "Boom", но другие вещи очень агрессивны, и это похоже на многие современные экстремальные металл-группы, которые я слушаю сейчас».

На вопрос о том, будут ли гости на новом альбоме SOULFLY, Max ответил:

«Есть, но я хочу оставить это в секрете, чувак. Он классный парень. Я скажу вам, что это олдскульный металхэд. Это всё, что я могу сказать. Но я думаю, что слушателям это очень понравится».

MAX CAVALERA Says New SOULFLY Album Will Feature Guest Appearance By











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КомментарииСкрыть/показать 1 )
6 апр 2022, 13:49
Учитывая то, что в ностальгическое зарубание бабла под названием "Beneath to Arise" с братишками поедет гитарист Possessed, предположу, что он и наиграл чего-нибудь на новом альбоме соулфлай.


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