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Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»



MAX CAVALERA в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, каково было создавать новую пластинку без MARC'а RIZZO:



«Всякий раз, когда что-то подобное происходит, это возможность сделать что-то новое, привнести новую кровь. Особенно для SOULFLY — тут всегда был такой принцип: менять людей время от времени.



Мне нравится, что в этой пластинке ощущается желание преодолеть эту ситуацию. Мои лучшие записи — те, которые даются нелегко, в каждой из них присутствует драма. И альбом "Totem" полон драматизма. Вся эта история с Rizzo была отдельной мыльной оперой. Из серии: "Да ладно, чувак".



Так что я увидел в этом возможность сделать пару вещей. И мы воспользовались этой возможностью, как могли, пригласив Dino [Cazares'a, гитаристa FEAR FACTORY] выступить вживую [с SOULFLY]. Это было невероятно. Мы до сих пор джемуем с ним. Ну а на самой записи у меня была возможность поработать с ребятами из ETERNAL CHAMPION, которых я очень люблю. Они привнесли в соло старую школу хэви-металла — Arthur [Rizk] и John Powers. И мне это понравилось; я был полностью согласен с тем, что они сделали. Звучание было иным, свежим, новым и захватывающим. То, что мы делали с Rizzo, всегда звучало одинаково — многие вещи звучали одинаково — а тут всё по-новому, по-другому и волнующе. И я чувствовал себя чертовски здорово, когда работал над песнями и слышал, как звучат соло, и всё это было иначе и интересно. Мы делали для альбома всё, что могли.



Так что было немного трудностей из-за ситуации с Rizzo, и это, как мне кажется, пошло альбому только на пользу. Потому что ты не стоит со мной связываться, чувак. Не нужно. Если ты нае$$$ь меня, наступит расплата. Я просто вхожу в долбаный режим воина, злюсь и выхожу из себя, и в итоге выходит отличное дерьмо, ну, с музыкальной точки зрения. Поэтому в альбоме есть немного злости, немного огня!»







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