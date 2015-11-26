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Soulfly

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24 сен 2021 : 		 MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»

6 сен 2021 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

29 авг 2021 : 		 SOULFLY исполняют FEAR FACTORY

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23 авг 2021 : 		 SOULFLY отыграли первое шоу с гитаристом FEAR FACTORY

20 авг 2021 : 		 Барабанщик SOULFLY: «Rizzo просто льет на нас грязь»

18 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Rizzo несет какую-то лютую х..ю!»

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10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

9 дек 2020 : 		 MAX CAVALERA — о новых песнях SOULFLY

25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

21 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

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2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

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25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

3 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»
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MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»



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MARC RIZZO в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы ухода из SOULFLY:

«Безусловно, возникает много путаницы. Все знают историю группы — там много путаницы. И это нормально — путаница есть везде в этом мире. Но я определённо вкладывал больше, чем получал, и я думаю, что фанаты признают это. Они видят, что живое шоу превратилось в нечто иное, что записи превратились в нечто иное. Вполне очевидно, что происходило. Мне каждый день пишут сотни фанатов, которые понимают, что я здесь, в Интернете. Это то, что есть на самом деле. Это политика группы. Это группа Max'а [Cavalera, фронтмена SOULFLY] — это однозначно его фишка. Делал ли я больше по мере того, как шли годы? Безусловно. И, разумеется, вы можете заметить это на живых выступлениях. Живое шоу прямо перед вами — в чёрно-белых тонах -— то, что происходило. Так вот, когда разразилась эта [пандемия], прошло 18 лет, я работал на повседневной работе, и я не получал хороших советов как таковых о том, что делать, о некоторых вещах и о том, как получить кредиты [от правительства] или что-то ещё. Я попробовал подать документы на получение кредитов. Я получал информацию, которую мне давали, но ничего из этого не имело смысла. Я ничего не мог понять. Я попробовал подать заявление на некоторые из этих услуг, и я не смог ничего понять. Так что каким образом два других парня из группы — Max и Zyon [Cavalera, барабанщик SOULFLY] — получили какую-то ссуду [чтобы помочь им финансово во время пандемии], я не могу понять. Если я не могу понять этого, то я уверен, что и они не смогли понять этого. Так что, должно быть, был какой-то бухгалтер группы или кто-то, кто делал что-то [для них]».

Далее Marc сказал, что его рабочие отношения с SOULFLY просто «исчерпали себя»:

«Честно говоря, я думаю, что задержался слишком долго. Наверное, мне следовало уйти — я хотел уйти лет пять [или] шесть назад. Именно тогда, на мой взгляд, всё начало идти по наклонной. Есть много вещей, которые просто очевидны, опять же, если вы посмотрите живое шоу, к которым я даже не придираюсь, — фанаты говорят об этом. Если вы зайдёте на любой форум, фанаты всегда говорят об одних и тех же вещах о живом шоу. Думаю, пять или шесть лет назад мне действительно, скорее всего, следовало уйти. Но мне было не по себе, и я чувствовал, что у меня есть определённая преданность по отношению ко всем, и я не хотел оставлять всех в подвешенном состоянии. Очевидно, что я играл большую роль в создании риффов в живом шоу и на пластинках. Но, к счастью, всё сложилось так, как сложилось. COVID открыл мне глаза на многие вещи, и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем положении».

MARC RIZZO Says He





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

logonaki


24 сен 2021, 17:46		Что сказал?!🤷♂ Много букв, а смысла 0. Только лишь то, что Максу с сыном удалось получить ссуду, а ему нет. Хрень какая-то.

Nepalcev


24 сен 2021, 18:35		Да че непонятного, свалил от дяди (хватит работать на дядю!!!) теперь пилит клиентскую базу. Нормальная рабочая схема.

Anubis


24 сен 2021, 19:12		logonaki 24 сен 2021, 17:46: "Что сказал?!🤷♂ Много букв, а смысла 0"

Сказал, что раз он с документами на пособие ничего не смог понять, то эти два тупаря Макс и Зенон и подавно бы не разобрались. Значит за них какой-то умник их подал.

gravitgroove


24 сен 2021, 20:36		О! А мы как pаз pанее о бухгалтеpии вели беседы, что там ссуду на лево пустили из каpмашка Pиццо. С нетеpпением жду, что стаpуха Глоpия запоет. Их ведь за эту хуйню и зусудить можно. Ой как хоцца!

father


24 сен 2021, 20:39		Марк так-то всё может и правильно говорит, но нужен нормальный, крутой, качовый альбом с мощнейшими рифаками и адским вокалом. Вроде как в его распоряжении всё это есть, плюс ещё и с Кампосом дружит - чё бы не зарубить адский металл, собрав лучшее из Soulfly, Asesino, Fear Factory, Ill Nino и сольников Риццо.

Но вот даже в дермовейшем Go Ahead and Die есть хорошие моменты, это нужно признать, каким бы херовым ни был альбом. А вот Риццо на данный момент выпустил один максимально говняный кавер-трек и сборник из сольных треков, в котором в общем-то ничего такого, что могло бы потягаться с Soulfly, нет. И вот если Риццо с Кампосом выпустят слабенькую херню, Риццо будет вселенским пиздоболом.

Мне казалось, что в Soulfly и CC он типа Киссера, но Киссер и без Макса много лет делает красиво, а вот Марк пока только пиздит, причём два релиза вышли как бы невзначай, но они оба пролетели мимо.

gravitgroove


24 сен 2021, 21:23		Кстати, я интеpвью его смотpел чуть меньше месяца назад, где он ведает, что ему дали инвайт веpнуться в Ill Nino. Никогда не был их поклонником, но все же гpуппа не намного ниже уpoвня в плане статуса, чем Soulfly


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