MARC RIZZO: «Мне следовало уйти из SOULFLY лет пять назад»
MARC RIZZO в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы ухода из SOULFLY:
«Безусловно, возникает много путаницы. Все знают историю группы — там много путаницы. И это нормально — путаница есть везде в этом мире. Но я определённо вкладывал больше, чем получал, и я думаю, что фанаты признают это. Они видят, что живое шоу превратилось в нечто иное, что записи превратились в нечто иное. Вполне очевидно, что происходило. Мне каждый день пишут сотни фанатов, которые понимают, что я здесь, в Интернете. Это то, что есть на самом деле. Это политика группы. Это группа Max'а [Cavalera, фронтмена SOULFLY] — это однозначно его фишка. Делал ли я больше по мере того, как шли годы? Безусловно. И, разумеется, вы можете заметить это на живых выступлениях. Живое шоу прямо перед вами — в чёрно-белых тонах -— то, что происходило. Так вот, когда разразилась эта [пандемия], прошло 18 лет, я работал на повседневной работе, и я не получал хороших советов как таковых о том, что делать, о некоторых вещах и о том, как получить кредиты [от правительства] или что-то ещё. Я попробовал подать документы на получение кредитов. Я получал информацию, которую мне давали, но ничего из этого не имело смысла. Я ничего не мог понять. Я попробовал подать заявление на некоторые из этих услуг, и я не смог ничего понять. Так что каким образом два других парня из группы — Max и Zyon [Cavalera, барабанщик SOULFLY] — получили какую-то ссуду [чтобы помочь им финансово во время пандемии], я не могу понять. Если я не могу понять этого, то я уверен, что и они не смогли понять этого. Так что, должно быть, был какой-то бухгалтер группы или кто-то, кто делал что-то [для них]».
Далее Marc сказал, что его рабочие отношения с SOULFLY просто «исчерпали себя»:
«Честно говоря, я думаю, что задержался слишком долго. Наверное, мне следовало уйти — я хотел уйти лет пять [или] шесть назад. Именно тогда, на мой взгляд, всё начало идти по наклонной. Есть много вещей, которые просто очевидны, опять же, если вы посмотрите живое шоу, к которым я даже не придираюсь, — фанаты говорят об этом. Если вы зайдёте на любой форум, фанаты всегда говорят об одних и тех же вещах о живом шоу. Думаю, пять или шесть лет назад мне действительно, скорее всего, следовало уйти. Но мне было не по себе, и я чувствовал, что у меня есть определённая преданность по отношению ко всем, и я не хотел оставлять всех в подвешенном состоянии. Очевидно, что я играл большую роль в создании риффов в живом шоу и на пластинках. Но, к счастью, всё сложилось так, как сложилось. COVID открыл мне глаза на многие вещи, и сейчас я нахожусь в гораздо лучшем положении».
logonaki
Nepalcev
Anubis
Сказал, что раз он с документами на пособие ничего не смог понять, то эти два тупаря Макс и Зенон и подавно бы не разобрались. Значит за них какой-то умник их подал.
gravitgroove
father
Но вот даже в дермовейшем Go Ahead and Die есть хорошие моменты, это нужно признать, каким бы херовым ни был альбом. А вот Риццо на данный момент выпустил один максимально говняный кавер-трек и сборник из сольных треков, в котором в общем-то ничего такого, что могло бы потягаться с Soulfly, нет. И вот если Риццо с Кампосом выпустят слабенькую херню, Риццо будет вселенским пиздоболом.
Мне казалось, что в Soulfly и CC он типа Киссера, но Киссер и без Макса много лет делает красиво, а вот Марк пока только пиздит, причём два релиза вышли как бы невзначай, но они оба пролетели мимо.
gravitgroove
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