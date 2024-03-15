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Soulfly

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Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»



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В рамках недавней беседы "Wired In The Empire" лидер SOULFLY Max Cavalera ответил на вопрос о том, будет ли Mike DeLeon участвовать в записи:

«Я пока оставляю этот вопрос открытым. Mike собирается играть с нами. У нас есть несколько фестивалей в США. Кажется, мы участвуем в Welcome To Rockville и ещё одном, а ещё мы участвуем в круизе на корабле LAMB OF GOD [Headbangers Boat]. Это должно быть чертовски весело. И Mike будет играть с нами. Он отличный парень. Он мне нравится.

Я не знаю. Ещё слишком рано говорить о том, что я буду делать с этой пластинкой — попытаюсь ли я найти кого-то ещё для записи или мы просто будем играть с Mike'ом. Мы ещё не знаем. Я даже не знаю — у меня пока есть только несколько написанных риффов».

На вопрос о том, сочиняет ли он музыку для каждого альбома или проекта, над которым работает, или же откладывает риффы для определённых записей, Max ответил:

«Когда я берусь за проект, я становлюсь очень одержимым этим проектом. Я становлюсь настолько одержимым, что всё, что я пишу, предназначено именно для него, и я точно знаю, что ему нужно, какой звук я ищу. И в SOULFLY я планирую немного вернуться к раннему звучанию. В SOULFLY вернётся трайбл-звучание с сильным грувом. Я думаю, многие фанаты хотят этого. Мне это нравится. Я думаю, что это своего рода фишка SOULFLY, которая с годами затерялась в общей мешанине. Мы стали больше увлекаться более трэшевыми вещами. Но теперь у меня есть [сайд-проект] GO AHEAD AND DIE, в котором я могу мусолить всё, что захочу. Я могу сделать SOULFLY немного больше тем, чем они были в начале: больше этники, это по-настоящему круто и уникально. Это уникальность, присущая SOULFLY. Так что, возможно, мы вернёмся к этому, и это будет очень круто!»




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15 мар 2024
гладиатор
Интересно . Последний альбом был хорош, думаю, новый будет на уровне.

просмотров: 244

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