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Soulfly

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17 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»

17 авг 2021 : 		 DINO CAZARES репетирует с SOULFLY

10 авг 2021 : 		 Лидер SOULFLY: «Marco Rizzo уволен по личным причинам»

6 авг 2021 : 		 DINO CAZARES с SOULFLY

10 июн 2021 : 		 Нового альбома SOULFLY не будет до 2022 года

7 апр 2021 : 		 SOULFLY завершают работу над альбомом

23 янв 2021 : 		 SOULFLY в студии!

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25 ноя 2020 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуться к естественному звучанию на новом альбоме SOULFLY

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14 июл 2020 : 		 Новый ролик от вокалиста SOULFLY

2 июл 2020 : 		 Первые ролики от вокалиста SOULFLY

26 июн 2020 : 		 MAX CAVALERA — о вдохновении при создании классики SEPULTURA и SOULFLY

25 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

1 июн 2020 : 		 Концертное видео SOULFLY

25 май 2020 : 		 Цифровой ЕР от SOULFLY

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3 сен 2019 : 		 MAX CAVALERA: «Я хочу играть вечно»

21 фев 2019 : 		 Лидер SOULFLY: «Я сначала металлист, а уже потом — музыкант»

26 дек 2018 : 		 MAX CAVALERA хотел бы заполучить BRUCE DICKINSON, GLENN DANZIG и ANGUS YOUNG для альбома SOULFLY

21 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SOULFLY

18 окт 2018 : 		 Трейлер нового альбома SOULFLY

27 сен 2018 : 		 Лидер SOULFLY критикует коррупцию в бразильской политике

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15 сен 2018 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новой песне SOULFLY

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|||| 17 авг 2021

Лидер SOULFLY: «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»



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Лидер SOULFLY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о прибавлении в туровом составе:

«Я очень вдохновлен, взволнован и счастлив, что Dino участвует в этом проекте вместе с нами. Dino — мой старый друг. Наша дружба восходит к ранним дням приезда SEPULTURA в Америку. Кажется, мы познакомились во время тура "Beneath The Remains". К туру "Arise" мы уже точно были друзьями. Он рассказывает эту историю лучше, но ему пришлось бодаться со мной [из-за] демо-кассеты [FEAR FACTORY], на которой была песня "Big God". Мне она понравилась. Я слушал ее на его Walkman. Я не хотел отдавать ее ему. И это была его единственная копия. И нам пришлось побороться. В конце концов, он вырвал ее у меня. Но в итоге я стал доставать [тогдашнего руководителя отдела продаж Roadrunner Records] Monte Conner и сказал: "Ты дурак, если не подпишешь эту группу". Кажется, тогда я даже назвал их "будущим металла". Я сказал: "Это будущее металла". Если ты пропустишь это, ты дурак. А потом Monte подписал их, и, как говорится, остальное — история.

Вот почему эта связь, эта возможность, ситуация, которая произошла, и нам нужен был кто-то на замену, я не мог придумать лучшего человека, чем Dino — и в музыкальном плане, и как друга. Потому что нам все еще очень больно, в основном из-за того, что говорит Rizzo — нам очень больно. И хорошо, когда есть друг, с которым можно поговорить об этом. А в музыкальном плане, я думаю, это просто невероятно. Когда я думаю о песнях, особенно о тех, в которых есть грохочущие гитары, я закрываю глаза и представляю звучание Dino на некоторых из этих песен, например, на "Downstroy" и "Babylon"... Потому что там много грохота — в SOULFLY всегда был грохот. Но Dino — это совершенно другой уровень долбежки. [Смеется]»

SOULFLY








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КомментарииСкрыть/показать 4 )

gravitgroove


17 авг 2021, 19:47		какая же лицемеpная жиpная кpыса. Он pассуждает как poccиский чиновник: "люди не хотят pаботать, хотя им и ДОСТОЙНО платят"

rassol


17 авг 2021, 20:16		"Богатые тоже плачут".

father


17 авг 2021, 20:22		Макс привык, что из-за его статуса мегазвезды во всех конфликтах, начиная с раскола Сепультуры, общественность на его стороне, а тут во как оказалось.

industrialist


17 авг 2021, 23:42		Я бы на месте Риццо подкараулил его и дал пизды за все обиды...и его жинке пидарской


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