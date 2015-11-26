17 авг 2021



Лидер SOULFLY : «Слова Marco Rizzo причиняют мне боль»



Лидер SOULFLY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о прибавлении в туровом составе:



«Я очень вдохновлен, взволнован и счастлив, что Dino участвует в этом проекте вместе с нами. Dino — мой старый друг. Наша дружба восходит к ранним дням приезда SEPULTURA в Америку. Кажется, мы познакомились во время тура "Beneath The Remains". К туру "Arise" мы уже точно были друзьями. Он рассказывает эту историю лучше, но ему пришлось бодаться со мной [из-за] демо-кассеты [FEAR FACTORY], на которой была песня "Big God". Мне она понравилась. Я слушал ее на его Walkman. Я не хотел отдавать ее ему. И это была его единственная копия. И нам пришлось побороться. В конце концов, он вырвал ее у меня. Но в итоге я стал доставать [тогдашнего руководителя отдела продаж Roadrunner Records] Monte Conner и сказал: "Ты дурак, если не подпишешь эту группу". Кажется, тогда я даже назвал их "будущим металла". Я сказал: "Это будущее металла". Если ты пропустишь это, ты дурак. А потом Monte подписал их, и, как говорится, остальное — история.



Вот почему эта связь, эта возможность, ситуация, которая произошла, и нам нужен был кто-то на замену, я не мог придумать лучшего человека, чем Dino — и в музыкальном плане, и как друга. Потому что нам все еще очень больно, в основном из-за того, что говорит Rizzo — нам очень больно. И хорошо, когда есть друг, с которым можно поговорить об этом. А в музыкальном плане, я думаю, это просто невероятно. Когда я думаю о песнях, особенно о тех, в которых есть грохочущие гитары, я закрываю глаза и представляю звучание Dino на некоторых из этих песен, например, на "Downstroy" и "Babylon"... Потому что там много грохота — в SOULFLY всегда был грохот. Но Dino — это совершенно другой уровень долбежки. [Смеется]»







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