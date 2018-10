сегодня



AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом Как сообщает The Pulse Of Radio, вокалист GUNS N' ROSES Axl Rose набросился с критикой на Kanye West'a после посещения рэпером Белого дома 11 октября, когда West разразился бессвязным 10-минутным монологом, в котором обсуждались темы, начиная от насилия в Чикаго и заканчивая «летающими» машинами. Казалось, что почти бессвязная тирада превзошла даже высказывания Дональда Трампа, известного своими не очень хорошими навыками спичрайтера, и тот не смог подобрать слов.



Но не Axl, который написал в Twitter: «Это какая-то шутка. Не собираюсь ничего решать в Чикаго или где-нибудь ещё из этих привлекающих внимание глупостей». Он добавил: «Не позволяйте никому отвлекаться из-за этого от убийства Хашогги», подразумевая недавнее исчезновение известного журналиста, которого многие считают убитым по приказу саудовского правительства.



Axl не является поклонником нынешнего обитателя Овального офиса, так как за последние пару лет он несколько раз писал в Twitter посты, критикующие Трампа, его администрацию и его политику.



West был среди нескольких музыкантов, которые посетили Трампа в четверг, поскольку последний подписал Music Modernization Act — закон, обсуждение которого началось много лет назад и было возобновлено в 2017 году. Хотя West не был во время его подписания, Kid Rock, участники THE BEACH BOYS, DOOBIE BROTHERS, SAM & DAVE и другие артисты там присутствовали. Как сообщает Billboard, законодательство обновляет процесс лицензирования музыки с использованием современных технологий и повышает прозрачность для ускорения платежей роялти музыкальным издателям и композиторам, а также предусматривает работу цифровых потоковых сервисов с большей эффективностью и большей определённостью.











What a joke. Not gonna solve anything in Chicago or anywhere else with any of that attention seeking nonsense.— Axl Rose (@axlrose) October 11, 2018





Oh n’ don’t let any of this distract from the Khashoggi killing.— Axl Rose (@axlrose) October 11, 2018



















